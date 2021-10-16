جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس، فى تعليق خلال حفل افتتاح مجموعة مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة من منطقة السادس من أكتوبر: "كل ما تتوافر أراضى سيتم إنشاء مبانى على مستوى الدولة بالكامل"، متابعا: "بنحاول نحل قضية البناء العشوائى".
وتابع الرئيس: الدولة جادة فى توفير إسكان للمواطنين، وبنعمل حاجات متكاملة زى الكتاب ما بيقول، ومافيش حد بيعمل كدا غير الحكومة، وخلال سنة أو اثنين هنكون خلصنا خطة المشروعات".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيسى عن مشاريع الإسكان: بنعمل حاجات متكاملة زى الكتاب ما بيقول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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