السيسى عن مشاريع الإسكان: بنعمل حاجات متكاملة زى الكتاب ما بيقول

جدة - نرمين السيد - وأضاف الرئيس، فى تعليق خلال حفل افتتاح مجموعة مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة من منطقة السادس من أكتوبر: "كل ما تتوافر أراضى سيتم إنشاء مبانى على مستوى الدولة بالكامل"، متابعا: "بنحاول نحل قضية البناء العشوائى".

وتابع الرئيس: الدولة جادة فى توفير إسكان للمواطنين، وبنعمل حاجات متكاملة زى الكتاب ما بيقول، ومافيش حد بيعمل كدا غير الحكومة، وخلال سنة أو اثنين هنكون خلصنا خطة المشروعات".