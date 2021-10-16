السيسى يشاهد فيلما تسجيليا بعنوان «الأحلام بتتحقق» عن تطوير العشوائيات

جدة - نرمين السيد - شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال افتتاح مجموعة مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة من منطقة السادس من أكتوبر، اليوم السبت فيلما تسجيليا بعنوان "الأحلام بتتحقق" من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية للقوات المسلحة.





وتناول الفيلم التسجيلى مشاهد للمبانى العشوائية والمناطق غير الآمنة قبل التطوير، ومراحل التغيير والتطوير بعد وعد القيادة السياسية بتطوير المناطق العشوئية وغير الآمنة. كما عرض الفيلم، جزء من كلمة الرئيس قال فيها: "لن نتردد أبدا فى الوقوف أمام هذه الظاهرة ونوقفها عند حدها، من حقنا كأمة تاخد مكانها".

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