اللواء إيهاب الفار: 192 مليون نسمة عدد سكان مصر المتوقع بحلول 2052

جدة - نرمين السيد - وأوضح اللواء أركان حرب إيهاب الفار، أن القوات المسلحة كُلفت بتنفيذ مليون وحدة سكنية بتكلفة 635 مليار جنيه. جاء ذلك خلال كلمة رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، فى حفل افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى، مجموعة مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة من منطقة السادس من أكتوبر، اليوم السبت.

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