السيسي: نستفيد ببعض أراضى الحكومة والوزارات المختلفة لعمل مشاريع للناس

قاطع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، خلال كلمته، وحديثه عن عمليات التطوير المناطق غير الآمنة، وإزالة 32 منطقة تضم منشآت قديمة.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات افتتاح مجموعة مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة،:"بعض الأماكن دي على جسر السويس وكانت عبارة عن مزارع دواجن قديمة.. وكانت غير مستخدمة، وقولنا هنستفيد بالأراضى اللي تبع الحكومة أو المحافظة أو الوزارات المختلفة لعمل مشاريع للناس تتضمن إسكان ومناطق حرفية لتحقيق العمل بجانب السكن".
وواصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي :"بقول كدا للحكومة عشان يساعدونا.. عشان نؤكد أن دا بناخده للناس، وبنعمل دا بتكلفة كبيرة من أجل التغيير ".
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