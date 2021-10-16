تتوقف الأسعار سواء بالصعود أو الهبوط علي سعر أونصة الذهب العالمي، والتي تعرضت للعديد من التغيرات الكبيرة خلال الشهور الماضية بعد تفشي جائحة فيروس كورونا.
حيث سجل سعر لجرام عيار 21 في بدء التعاملات الصباحية اليوم 775 جنيه مصري مقابل الجنيه المصري، وقد تتغير الأسعار بين محافظة اخري بقيمة طفيفة بسبب قيمة المصنعية المضافة علي سعر الجرام، حيث انخفض سعر الاوقية العالمية في بدء التعاملات الصباحية مما أدي لتراجع الأسعار فى محلات الصاغة المصرية.
سعر الجرام عيار 21
سجل السعر اليوم 775 جنيها مصرياً.
سعر الجرام عيار 24
سجل السعر اليوم 886 جنيها مصرياً.
سعر الجرام عيار 18
سجل السعر اليوم 664 جنيها مصرياً.
سعر الجنيه الذهب
سجل السعر اليوم إلي 6200 جنيه
سعر أوقية الذهب
حيث سجل السعر 1767 دولار
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسعار الذهب اليوم السبت 16-10-2021 في مصر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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