أسعار الذهب اليوم السبت 16-10-2021 في مصر

تتوقف الأسعار سواء بالصعود أو الهبوط علي سعر أونصة الذهب العالمي، والتي تعرضت للعديد من التغيرات الكبيرة خلال الشهور الماضية بعد تفشي جائحة فيروس كورونا.

حيث سجل سعر لجرام عيار 21 في بدء التعاملات الصباحية اليوم 775 جنيه مصري مقابل الجنيه المصري، وقد تتغير الأسعار بين محافظة اخري بقيمة طفيفة بسبب قيمة المصنعية المضافة علي سعر الجرام، حيث انخفض سعر الاوقية العالمية في بدء التعاملات الصباحية مما أدي لتراجع الأسعار فى محلات الصاغة المصرية.

سعر الجرام عيار 21

سجل السعر اليوم 775 جنيها مصرياً.

سعر الجرام عيار 24

سجل السعر اليوم 886 جنيها مصرياً.

سعر الجرام عيار 18

سجل السعر اليوم 664 جنيها مصرياً.

سعر الجنيه الذهب

سجل السعر اليوم إلي 6200 جنيه

سعر أوقية الذهب

حيث سجل السعر 1767 دولار