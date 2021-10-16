الرئيس السيسي: مشروعات الإسكان تقام على أرض صحراء حفاظا على الرقعة الزراعية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الدولة تسعى لمواجهة البناء المخالف، متابعا: "عاوزين نغيرها، وعندنا أكثر من مليون وحدة سكنية والوحدة السكنية اللى بتتعمل دى من أموال مصر.. محدش بيجيب حاجة.. دى من بلدنا.. وبالمناسبة نص مصر كده.. معرفشى بناخد بالنا من المشكلة ولا ايه؟!".

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته فى افتتاح مشروعات إسكان بديل للمناطق غير الآمنة": ما حدث من غرق في مدينة الصف خلال الأمطار بالعام الماضى كانت أراضى زراعية"، متابعا: "مش عملنا حاجة أو مشروعات إسكان أو غيرها على أرض زراعية.. وعملنا على أرض صحراوية فقط.. اوعى يكون الموضوع ده اهتمام الحكومة أو الرئيس فقط.. ينفع مش تحافظوا على الأرض الغالية "الزراعية" بالطريقة دى.. وتسيبوا صحراء مفتوحة؟!".

وتابع الرئيس السيسى: "أكثر من 90 % من أرض مصر صحراء.. ورايحين تبنوا على الأرض الزراعية اللى تشتغلوا عليها؟!.. ينفع أسيب الأرض الزراعية اللى هشتغل عليها وجاهزة بشكل كامل للزراعة.. ولازم نشتغل على الأرض الصحراوية".