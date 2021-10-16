/656271/الرئيس-السيسي-مشروعات-الإسكان-تقام-على-أراضي-صحرواية-حفاظا-من-الدولة-على-المساحة-الزراعية
قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الدولة تسعى لمواجهة البناء المخالف، مضيفا: "عاوزين نغيرها، وعندنا أكثر من مليون وحدة سكنية والوحدة السكنية اللى بتتعمل دى من أموال مصر..محدش بيجيب حاجة..دى من بلدنا..وبالمناسبة نص مصر كده..معرفشى بناخد بالنا من المشكلة ولا ايه؟!".
دوت الخليج يرصد تفاصيل كلمة الرئيس السيسي خلال افتتاح الاسكان البديل للمناطق غير الآمنه
الاسكان البديل لغير الآمن
وأشار الرئيس السيسى، خلال كلمته فى افتتاح مشروعات إسكان بديل للمناطق غير الآمنة بمدينة أكتوبر، إلى أن ما حدث من غرق في مدينة الصف بسبب الأمطار خلال العام الماضى كانت أراضى زراعية"،موضحا أن الدولة تنفذ مشروعات للإسكان على الأراضي الصحرواية حفاظا على المساحة المزروعة فى مصر، مشددا على أن الحفاظ على الرقعة الزراعية ليست فقط مسئولية الرئيس او الحخكومة وإنما المواطن أيضا.
الاسكان الاجتماعي
وأوضح الرئيس السيسي ، أن أكثر من 90 % من أرض مصر صحراء، مضيفا” ورايحين تبنوا على الأرض الزراعية اللى تشتغلوا عليها؟!.. ينفع أسيب الأرض الزراعية اللى هشتغل عليها وجاهزة بشكل كامل للزراعة.. ولازم نشتغل على الأرض الصحراوية".
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