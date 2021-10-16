/656279/وزيرة-التضامن-نعمل-على-تقديم-خدمات-اجتماعية-وتغيير-سلوك-سكان-المناطق-غير-الآمنة

قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي:" منذ عام 2014 تبنت الدولة مبادئ العدالة الاجتماعية وعدم ترك أى منطقة دون تنمية، وأن بناء الدولة لا يتجزأ عن بناء الإنسان.

دوت الخليج

القباج تشرح محاور عمل الوزارة فى المناطق البديلة للإسكان غير الآمن

وأشارت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى المحاور التى تعمل عليها الوزارة، والتى تتمثل فى تحسين البيئة المكانية للوحدات السكانية المؤسسة حديثًا.

القباج: الوزارة تعمل على تقديم الخدمات الاجتماعية والعمل على التغيير السلوكي

وأكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة عملت على الالتحام مع سكان المناطق البدلية، لمعرفة خصائصهم الاجتماعية، والعمل على التفاعل معها.

وألمحت إلى أن الوزارة تعمل على تقديم الخدمات الاجتماعية والعمل على التغيير السلوكي بما يليق بالمواطن.

كما أشارت وزيرة التضامن، إلى أن السكان فى المناطق المؤسسة حديثًا بها حوالي نسبة أمية تقدر بحوالي 41%، مضيفة:" نعمل على إقامة عدد من الفصول لمحو الأمية.

كما ألمحت وزيرة التضامن، إلى نسبة العمالة فى المناطق المؤسسة حديثًا والتى تعتبر بديلًا آمنًا لسكان المناطق العشوائية، والتى تقدر بـ 70%.

وأكدت وزيرة التضامن، الدكتورة نيفين القباج، على أن التحدى الذى واجههم أثناء العمل فى تلك المناطق هو الانتظام فى العمل وتحسين جودة الحياة، وإيجاد فرص عمل منتظمة لهم.