/656266/تعرف-على-موعد-مباراة-تشيلسي-ضد-برينتفورد

يستضيف فريق تشيلسي، فريق ساوثهامبتون، اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويحتل تشيلسي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مرور 6 جولات برصيد 13 نقطة من 4 انتصارات وتعادل وخسارة.

في المقابل، يعاني ساوثهامبتون بشكل واضح هذا الموسم، ولم يحقق الفريق أي فوز واكتفى بـ4 تعادلات وخسر مرتين، وجمع 4 نقاط في المركز الـ16 بين 20 فريقا.

إفتتح فريق تشيلسي التسجيل في الدقيقة التاسعة من شوط المباراة الأول عن طريق المدافع تشالوباة لتصبح النتيجة تفوق البلوز مبكراً بهدف مقابل لاشيئ.

ثم يحرم حكم الراية مهاجم نادي تشيلسي لوكاكو من تسجيل الهدف الثاني في المباراة بسبب وقوعة في التسلل قبل تسديدة للكرة في المرمي وتستمر النتيجة بتقدم تشيلسي بهدف نظيف.

وفي الدقيقة40 يلغي حكم اللقاء الهدف الثاني لفريق تشيلسي واللاعب تيمو فيرنر بسبب وجود خطأ في بداية اللعبة التي تم من خلالها إحراز الهدف.

وينتهي شوط المباراة الأول بتقدم فريق تشيلسي بنتيجة هدف مقابل لاشيئ, أحرزة اللاعب تشالوباة.

ثم تعادل فريق ثاوثهامبتون مع بداية شوط المباراة الثاني بعد الحصول علي ركلة جزاء في الدقيقة59 سددها اللاعب وورد براوس لتصبح النتيجة تعادل الفريقين إيجابياً بهدف لمثلة.

وفي الدقيقة 75 قام حكم اللقاء بطرد صاحب هدف فريق ثاوثهامبتون اللاعبوورد براوس, بعد تدخل عنيف علي لاعب نادب تشيلسي جورجينيو.

ويتمكن أخيرا اللاعب تيمو فيرنر من تسجيل الهدف الثاني لفريق تشيلسي وهدف الفوز بالمباراة وذلك في الدقيقة 83 من شوط المباراة الثاني

.وفي الثواني الأخيرة يضيف اللاعب بن تشيلول الهدف الثالث لمصلحة فريق تشيلسي بعد متابعة لكرة إرتدت من حارس المرمي.