3 طلبات إحاطة على طاولة إسكان النواب..غدا

تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب، عقد اجتماعاتها خلال دور الإنعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين، حيث تعقد لجنة الإسكان اجتماعها برئاسة النائب عماد سعد حمودة، لمناقشة موضوعات طلبات الاحاطة المقدمة من السادة النواب:

1 -أحمد أبو زيــد محمـد، بشأن: • البطء الشديد في أعمال الصرف الصحي ببعض قرى مركز منوف – محافظة المنوفية. 2 -أحمد عبدالـمحسن عبدالعظيم، بشأن: • الحاجة إلى توصيل خطوط الصرف الصحي بقرية أبو جـرج – التابعة لمركز بني مزار – محافظة المنيــا. 3 -رياض عبدالستار إبراهيم، بشأن: • البطء في تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرى مركز ملــوي – محافظة المنيــا. لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة النائب احمد بدوي، أولا: استعراض تقرير مشروع قانون " تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الانشطة المالية غير المصرفية" المقدم من الحكومة في صورته النهائية. ثانيا: استمرار نظر مشروع بيان خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني. لجنة الادارة المحلية تعقد لجنة الادارة المحلية اجتماعها برئاسة النائب أحمد السجيني، لمناقشة خطة عمل وأولويات اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني. لجنة الشباب والرياضة تعقد لجنة الشباب والرياضة برئاسة النائب محمود حسين، اجتماعها لمناقشة مشروع الإطار العام لخطة عمل اللجنة.

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