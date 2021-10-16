بعد تصريحاتها «أسفة..مكنتش أقصد التعري»..نجلاء بدر تتجاهل انتقادات الجمهور بصور جديدة لإطلالتها

دوت الخليج يرصد تجاهل نجلاء بدر بمشاركة الجمهور صور جديدة بإطلالتها

لم تلقي نجلاء بدر بالا لما قالته أمس مع الإعلامي عمرو أديب وفي الساعات الأولى من صباح اليوم شاركتهم بصور جديدة من إطلالتها المثيرة بمهرجان الجونة دون تعليق، لتنهال عليها انتقادات وهجوم الجمهور من جديد.

تصريحات نجلاء بدر مع عمرو أديب عن إطلالتها

وكانت تحدث نجلاء بدر لأول مرة مع الإعلامي عمرو أديب خلال برنامج الحكاية عن إطلالتها المثرة للجدل بحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي التي انطلقت فاعلياته مساء أمس مشيرة إلى أنها لم تقصد التعري كما أنها لم تعتبره عاريا من الأساس، موضحة: “مش هلبسه تاني، وهرجعه”.

وتابعت نجلاء بدري حديثها عن منتقدي فستانها: “مش فاهمه في ايه، ومش عارفة عملت ايه، وكان في تعليقات عيزين مصحة الصراحة، لو اقصد أكون متعريه مكنتش لبست نصف الفستان التاني، ومواصفات العري مكنتش موجودة في الفستان”.

وأضافت: انا مش بتاعت ترندات السوشيال ميديا، وطول عمري بعيده عن الموضوعات دي، ومش بتاعت لفت النظر"، الموضوع اكبر مني وانا مش واحدة بتاعت استعراض وزعلانه واتخضيت ومتوتر من رد الفعل".

واستكملت: " آسفة وماكنتش متخيلة أن يحصل كل ما حدث، وما كنتش عايزة أضايق حد".

واختتمت نجلاء بدر حديثها مازحة: “هرجعه لفريدة تمراز مصممة الفستان، وهي مصممة عالمية بتلبس داخل وخارج مصر، وبالمناسبة الريد كاربت هي فاشون شو، ومتخصصين ملابس وماكياج وشعر ومصممين كتير بيعرضوا شغلهم خلال الريد كاربت”.

إطلالت نجوم الفن باليوم الثاني لمهرجان الجونة

وشهد اليوم الثاني لمهرجان الجونة توافد عدد كبير من النجوم بإطلالاتهم المثيرة والمتألقة في دورته الخامسة التي بدأت فاعلياتها مساء أمس الخميس من المقرر أن تنتهي يوم 22 من شهر أكتوبر الجاري.

ويتوافد النجوم في اليوم الثاني على السجادة الحمراء لمشاهدة عرض الفيلم المغربى "على صوتك" المشارك فى المسابقة الرسمية للمهرجان ضمن فئة الأفلام الروائية الطويلة، كما من المقرر عرض الفيلم المغربي كازابلانكا بيتس والمقام، فى قاعة بلازا للمؤتمرات، وكان أول الحضور الفنان نيكولا معوض وزوجته، وداليا البحيرى وزوجها رجل الأعمال حسن سامى، ثراء جبيل، المخرج أحمد شفيق، الفنان عصام السقا.