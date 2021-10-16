/656272/طلب-احاطة-لوزير-التعليم-يوجد-تخبط-في-إدارة-المنظومة-التعليمية-والتعامل-بقرارات-عنجهية-وغير-مدورسة-يعمق-الأزمات

دوت الخليج وأوضح محسب، أن المنظومة التعليمية تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، وهذا يعود لإيمان الرئيس بأهمية التعليم ودوره فى بناء الأمم وتحقيق التنمية الشاملة الحقيقة، ومن ثم وجدنا حزمة من التوجيهات خلال السنوات الأخيرة والقرارات المباشرة التى تهدف لتحقيق هذا الغرض، ولكن على الرغم من هذا الاهتمام إلا أنه لم يُترجم فى صورة قرارات على الأرض، ومازالت المشاكل والأزمات قائمة. وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك تخبط كبير خلال الفترة الأخيرة فى القرارات بداية من التعامل مع أزمة عجز المعلمين ففى الوقت الذى يوجد 36 ألف معلم مؤهلين للعمل أصدر الوزير قرار بفتح باب التطوع للتعامل مع هذه المشكلة مما يُعد علامة استفهام كبيرة، مرورا بالتعامل مع التكدس الطلابي وطرح فكرة العمل بأكثر من فترة مما يتنافى مع فكرة التطوير، ففى الوقت الذى يتم اللجوء للفترات كحل مؤقت للتعامل مع الكثافة هذا الأمر سينعكس على مدة الحصة وإلغاء بعض الأنشطة التى غير موجودة من الأساس، إلى جانب تعميق أزمة عجز المعلمين، متسائلا:" من أين ستأتى الوزارة بمعلمين للعمل ثلاث فترات فى بعض المدارس وهى فى الأساس تعانى من أزمة كبيرة". وتابع محسب:" بالإضافة إلى أزمة عدم تسليم الكتب المدرسية للطلاب الذين لم يسددوا المصروفات، هذا القرار على الرغم من كونه سليم ولكن كان لزاما على الوزارة أن يكون لديها حصر بالطلاب غير القادرين والبحث عن حلول لهذا الأمر بالتنسيق مع الوزارات المختصة، وكذلك الطالب الذى توفى خلال الأيام القليلة الماضية بسبب أولوية الجلوس فى المقاعد الأولى، أليس الوزير مسؤول عن كل الطلاب على مستوى الجمهورية، وعلى من تقع عليه المسئولية"

طلب احاطة لوزير التعليم: يوجد تخبط في إدارة المنظومة التعليمية والتعامل بقرارات "عنجهية" وغير مدورسة يعمق الأزمات وأضاف عضو مجلس النواب، أنه على الرغم من كم المشاكل التى تعانى منها المنظومة التعليمية وحالة الترهل الإدارى الكبير فى الوزارة إلا أننا نجد التعامل مع الأمر بمجموعة من التصريحات "العنجهية" فقط مما يعمق الأزمة دون حلول على الأرض و يعيدنا لنقطة الصفر، مطالبا الوزير الرد على تساؤلات أولياء الأمور والعمل على الأرض مع المشاكل وترجمة اهتمام القيادة السياسية بالمنظومة فى صورة قرارات فعلية.