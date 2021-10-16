/656273/محمد-صلاح-يقود-تشكيل-ليفربول-المتوقع-لمواجهة-واتفورد-اليوم

يستعد نادي ليفربول لإستكمال مشوارة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد إنتهاء فترة التوقف الدولي, بمواجهة فريق واتفورد اليوم ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجايزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة علي ملعب فيكارج رود محقل فريق واتفورد الإنجليزي.

وأستقر يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول علي التشكيل الذي سيخوص بة مواجهة اليوم أم واتفورد والذي شهد تواجد الفرعون المصري محمد صلاح علي رأس الخط الأمامي لفريق الريدز في مباراة اليوم.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: كويمين كليهير.

خط الدفاع: ترينت ألكساندر أرنولد – جويل ماتيب – فيرجيل فان دايك – أندرو روبيرتسون.

خط الوسط: نابي كيتا – جوردان هندرسون – كيرتس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح – ديوجو جوتا – ساديو ماني.

محمد صلاح

ويأمل محمد صلاح في الاستمرار بصدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث استطاع حتى الآن تسجيل 6 أهداف خلال الجولات السبع التي خاضها مع الريدز في البريميرليج.

ويتقاسم محمد صلاح صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 6 أهداف مع مهاجم ليستر سيتي جيمي فاردي الذي يسعى هو الآخر إلى منافسة الفرعون المصري خلال الجولة نفسها.

فيما يتواجد واتفورد في المركز الـ15 بجدول الترتيب، برصيد 7 نقاط، بعد الفوز في مقابلتين، التعادل في مباراة، والخسارة في 4 آخرين.

وينافس الملك المصري بقوة علي لقب هداف الدوري الإنجليزي حيث يمتلك في رصيدة 6 أهداف بعد هدفة في مباراة اليوم.

ويدخل في المنافسة بقوة أيضاً لاعب نادي ليستر سيتي جيمي فاردي بعد تسجيلة هو الأخر هدفا في مباراة فريقة اليوم ووصل رصيدة 6 أهداف.

ملخص مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

نجح الدولي الدولي السنغالي ساديو مانى من تسجيل الهدف الاول في المباراة ولفريق ليفربول من خلال تمريرة رائعة من محمد صلاح إلى ساديو ماني المنطلق خلف دفاعات فريق مانشستر سيتي فسدد الأخير كرة من يمين منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.

وعاد فريق السيتي بهدف التعادل في الدقيقة الـ 69 من عمر المباراة عن طريق فيل فودين، من خلال تسديدة قوية من يسار منطقة الجزاء سكنت أقصى أسفل يسار المرمى.

وسجل الدولي المصري محمد صلاح الهدف الثاني لفريقة في الدقيقة الـ 86 من عمر اللقاء، من خلال مراوغة ولا أروع من الجانب الأيسر ومرور وتسديد علي يمين المرمي.

وعاد مانشستر سيتي بالهدف الثاني له في المباراة والأخيرة في الدقيقة الـ 81 من عمر المباراة عن طريق كيفين دي بروين، من خلال تسديدة صاروخية من كيفين دي بروين من على حدود منطقة الجزاء سكنت أقصى يمين المرمى.