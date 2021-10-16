اليوم..عرض حكاية «فوتوشوب» من مسلسل «زي القمر»..المواعيد والقنوات الناقلة

/656274/اليومعرض-حكاية-فوتوشوب-من-مسلسل-زي-القمرالمواعيد-والقنوات-الناقلة

تستعد قناة cbc بداية من الليلة لعرض حكاية جديدة ضمن حكايات مسلسل «زي القمر» والتي أتت بعنوان «فوتوشوب» ويتولى بطولتها الفنانة الشابة ملك قورة، وتعد الحكاية السابعة للجزء الثاني من العمل.

دوت الخليج يرصد مواعيد عرض حكاية فوتشوب والقنوات الناقلة

وتُعرض حكاية «فوتوشوب» بداية من الليلة السبت إلى الأربعاء، على شاشة CBC، الساعة 8 مساءً، وتعاد الساعة 2.30 صباحًا والساعة 11 صباحًا، وعلى قناة CBC دراما، الساعة 11 مساءً، وتعاد الساعة 5 صباحًا، والساعة 4 مساءً، كما تعرض أيضًا على منصة "watch it"، والعمل من بطولة ملك قورة ومحمد مهران ومن إخراج شادي أبو شادي

حكاية مش مبسوطة لداليا مصطفى وبشرى

وتألقت كلا من الفنانة بشرى والفناة داليا مصطفى بحكايتهم “مش مبسوطة”، التي عرضت الأسبوع المنقضي من مسلسل “زي القمر”، وشاركهما البطولة كلا من أحمد سعيد عبد الغني وهشام إسماعيل وداليا مصطفى، وتأليف عمرو الدلى وإخراج شيرين عادل.

سوسن بدر تناقش مشلكة الميراث بحكاية «اللي خلف مامتش»

وسلطت سوسن بدر خلال حكاية «اللي خلف مامتش» الضوء على المشاكل الخاصة التي يتعرض لها الأرامل والصعوبات التي تواجهم في تربية أولادهم بعد فقد الأب، وخاصة المشاكل التي يعانوا منها عند تقسيم الميراث.

«اللي خلف ماماتش» بطولة سوسن بدر، أحمد فؤاد سليم، إيهاب فهمي، تأليف مصطفى جمال هاشم، و من إخراج أحمد شفيق و تأليف مصطفى جمال هاشم.

مسلسل زي القمر

الموسم الأول من مسلسل زى القمر، شهد عرض حكايات"حتة مني"، بطولة إلهام شاهين وأحمد وفيق، وإيناس كامل، وإخراج حسام على، ومش هنفرح بيكي، بطولة جومانا مراد وعباس أبو الحسن، وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، و"ست الهوانم" بطولة ليلى علوي، ومجدى كامل وإخراج طارق رفعت.