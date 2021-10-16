/656276/الجالية-المصرية-في-نيامي-تؤازر-الأهلي-في-مباراة-الحرس-الوطني

حصل سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي، ورئيس بعثة الفريق في النيجر، على موافقة بحضور الجالية المصرية في نيامي لمباراة الأهلي أمام الحرس الوطني.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومنح بطل النيجر٤٠ دعوة للنادي الأهلي لحضور مسئولي السفارة والجالية المصرية المباراة بعدما تم الاتفاق على ذلك خلال الاجتماع الفني الذي عقد أمس.

ويواجه الأهلي فريق الحرس الوطني مساء اليوم السبت في الخامسة والنصف بتوقيت القاهر، على استاد الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة نيامي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وكان سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي، رئيس بعثة الأهلي في النيجر، قد أكد أن النادي تلقى خطابًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يفيد بالموافقة على حضور ٧ آلاف و٥٠٠ مشجع لمباراة الأهلي والحرس الوطني .

وخاض الأهلي مرانه الوحيد بالنيجر أمس الجمعة في نفس توقيت المباراة، وعلى نفس الملعب الذي يستضيف اللقاء، ويبعد عن فندق إقامة البعثة قرابة20 دقيقة، وقد سبق للأهلي اللعب عليه أمام فريق سونيديب، بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 من دوري الأبطال في نسختها الماضية، في المباراة التي انتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف سجله أليو ديانج.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي نيامي عاصمة النيجر مساء اليوم السبت عقب لقاء الحرس الوطني حيث تتحرك من ملعب المباراة إلى مطار ديوري هاماني لبدء رحلة العودة للقاهرة.

تشهد قائمة الأهلي ضد الحرس الوطني غيابات كثيرة يأتي في مقدمتها محمد مجدي أفشة نظراً لحفل زفافه، والحارس محمد الشناوي الذي تعرض لإصابة عضلية خلال مواجهة منتخب مصر وليبيا الأخيرة.

فيما يغيب الرباعى المنضم للأهلى الصيف الجارى، ميكيسونى وبيرسى تاو وحسام حسن وكريم فؤاد ومعه الثنائى العائد من الإعارة أحمد عبد القادر وعمار حمدى لعدم القيد فى القائمة الأفريقية الأولى.

كما يغيب عن مباراة اليوم ، كل من، محمد الشناوى، حسين الشحات، صلاح محسن،

كشف أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي عن تفاصيل ما دار في الجلسة التي عقدها مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

وقال أنه تم الإتفاق على استكمال العقد الحالي الذي ينتهي بنهاية موسم 2021/2022 دون أي تعديل على راتب المدير الفني، كما أن بيتسو لم يطلب أي زيادة على راتبه، والأهلي متمسك باستمراره في مهمته لقناعته بإمكاناته وقدرته على تحقيق طموحات النادي وجماهيره خلال المرحلة القادمة.