/656277/الأهلي-يغادر-النيجر-عقب-مواجهة-الحرس-الوطني

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي نيامي عاصمة النيجر مساء اليوم السبت عقب لقاء الحرس الوطني، حيث تتحرك من ملعب المباراة إلى مطار ديوري هاماني مباشرة لبدء رحلة العودة للقاهرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المقرر أن تغادر بعثة الأهلي مطار ديوري هاماني بالعاصمة نيامي في تمام العاشرة مساء بتوقيت القاهرة. ويواجه الأهلي فريق الحرس الوطني بطل النيجر مساء اليوم السبت في الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة، على استاد الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة نيامي في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وخاض الأهلي مرانه الوحيد بالنيجر أمس الجمعة في نفس توقيت المباراة، وعلى الملعب الذي يستضيف اللقاء، ويبعد عن فندق إقامة البعثة قرابة 20 دقيقة، وهو نفس الملعب الذي استضاف مباراة الأهلي وسونيديب، بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 من دوري الأبطال في نسختها الماضية، وانتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف سجله أليو ديانج. يذكر أن بعثة الأهلي وصلت إلى مطار «ديوري هاماني» بالنيجر في العاشرة والنصف مساء الخميس الماضي، بعد رحلة طيران من مطار القاهرة استغرقت قرابة خمس ساعات ونصف الساعة.

وكان في استقبال البعثة فور وصولها السفير المصري بالنيجر نبيل مكي، وبرفقته مسئولو السفارة الذين حرصوا على مرافقة الفريق من مطار ديوري هاماني وحتى فندق الإقامة.