جدة - نرمين السيد - وقالت مواطنة مشاركة فى مبادرة "يتربى فى حضنك يكبر صح" خلال فيلم تسجيلى عرض بحفل افتتاح مجموعة مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة من منطقة السادس من أكتوبر، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى: "جيت هنا أول مرة وحسيت إن كل حاجة موجودة، وكنت طايرة من الفرحة"، وتابعت أخرى: "حضرت ندوة وتم الكشف على الأطفال، وتم التوعية بمراحل الحمل".
وأضافت أخرى: "اتعلمت مهنة، وأصبحت قادرة على فتح مشروع"، مضيفة أخرى: "كل حاجة حبتها وحلمت بيها لقيتها، وهى دى مصر اللى حلمت بيها".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مواطنو بديل المناطق غير الآمنة عن أنشطة التضامن: هى دى مصر اللى حلمنا بيها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.