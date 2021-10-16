مواطنو بديل المناطق غير الآمنة عن أنشطة التضامن: هى دى مصر اللى حلمنا بيها

جدة - نرمين السيد - وقالت مواطنة مشاركة فى مبادرة "يتربى فى حضنك يكبر صح" خلال فيلم تسجيلى عرض بحفل افتتاح مجموعة مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة من منطقة السادس من أكتوبر، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى: "جيت هنا أول مرة وحسيت إن كل حاجة موجودة، وكنت طايرة من الفرحة"، وتابعت أخرى: "حضرت ندوة وتم الكشف على الأطفال، وتم التوعية بمراحل الحمل".

وأضافت أخرى: "اتعلمت مهنة، وأصبحت قادرة على فتح مشروع"، مضيفة أخرى: "كل حاجة حبتها وحلمت بيها لقيتها، وهى دى مصر اللى حلمت بيها".