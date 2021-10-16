القباج: متوسط إنفاق الأسرة فى المناطق المطورة 2670 جنيها شهريا

جدة - نرمين السيد - قالت نيفين القباج، وزارة التضامن الاجتماعى، إن نسبة الأمية فى المناطق المطورة أعلى من ضعف النسبة على المستوى القومى وتصل إلى 41% من السكان، 26% منهم لم يلتحقوا بالمدارس و13% تسربوا فى مراحل التعليم الابتدائى الإعدادى، وتم عمل فصول محو الأمية.





وأضافت نيفين القباج، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى، مجموعة مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة من منطقة السادس من أكتوبر، اليوم السبت، أن 70% من العمالة فى هذه المناطق غير منتظمة وهو ما يتفق مع طبيعة السكن، منوهًة إلى أن التحدى يتمثل فى إيجاد فرص عمل لائق ومنتظمة، ولذا يتم عمل قاعدة بيانات بالفرص المتاحة. وأوضحت وزيرة التضامن، أن متوسط إنفاق الأسرة شهريا 2670 جنيها وهو رقم ليس تحت خط الفقر، و45% من الإنفاق ينفق على الطعام.

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