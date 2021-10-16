جدة - نرمين السيد - قالت نيفين القباج، وزارة التضامن الاجتماعى، إن هناك نسبة ليست بقليلة للمدخنين بينهم متعاطين فى المناطق المطورة، وتم إنشاء 4 عيادات بهذه المناطق وتخصيص عيادة للنساء والفتيات.





وأضافت نيفين القباج، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى، مجموعة مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة من منطقة السادس من أكتوبر، اليوم السبت، أنه تم تخصيص الخط الساخن 1623 لاستقبال طلبات التعافى وتم استقبال 5 آلاف طلب خلال الـ7 أشهر الماضية. وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن هناك مشروعات للمتعافين ليتم دمجهم فى سوق العمل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التضامن: الخط الساخن لعلاج الإدمان استقبل 5 آلاف طلب آخر 7 أشهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.