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يأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بالاهتمام بالتدريب الطبى المستمر للأطباء للعمل على رفع كفاءاتهم، ومواكبة أحدث التطورات العلمية فى العالم، وتقديم أفضل مستوى من الخدمة الطبية للمرضى فى مختلف المحافظات.
أشرف على التدريب الدكتور إيهاب كمال، مساعد وزيرة الصحة والسكان لشؤون التعليم الطبى المهنى، بالتعاون مع الدكتورة كريمة حامد، مدير مديرية الشؤون الصحية فى محافظة سوهاج، والدكتور الحسينى الجارحى، مدير إدارة التدريب بالمديرية.
اشتمل التدريب، على التحديث الأخير للبروتوكول العلاجى لفيروس كورونا المستجد، وإدارة الرعايات المركزة، والصيدلة الإكلينيكية، وعلاج مرضى التصلب المُتعدد MS، وإنعاش القلب، والرعاية المركزة للمبتسرين، وتدريب الأزمات والكوارث، والطفرات الجينية فى خطوات التمثيل الغذائى.
وقال الدكتور إيهاب كمال، فى تصريحات صحفية له اليوم، إن الوزارة حريصة على نقل الخبرات العلمية الحديثة أولاً بأول لشباب الأطباء، وأنهم يحرصون على الخروج لتدريب الأطباء فى محافظاتهم، وليس فقط فى مقر الأكاديمية بالقاهرة، لاستيعاب أكبر عدد ممكن من الأطباء، بما يُؤهلهم لتقديم أفضل مستوى من الخدمة لأهالينا فى المحافظات المختلفة.
وأضاف مساعد وزيرة الصحة والسكان لشؤون التعليم الطبى المهنى، أن تدريب الأطباء على أحدث ما وصل العلم فى تخصصاتهم، من شأنه أن يقدم الخدمة لأهالينا فى المناطق النائية والحدودية والبعيدة دون الحاجة لتكبد عناء السفر لأماكن بعيدة للحصول على الخدمة التى يحتاجونها.
وعلى هامش التدريب، افتتح الدكتور إيهاب كمال، ومديرية مديرية الصحة بمحافظة سوهاج ومدير المستشفى والدكتورة دينا زمزم، الأستاذ بكلية الطب فى جامعة عين شمس، وحدة علاج التصلب المتعدد MS فى مستشفى سوهاج العام، وأيضاً وحدة التشخيص عن بعد لخدمة مرضى التصلب المتعدد، حال احتياجهم لخبرة كبار الاستشاريين فيما يخص برامجهم العلاجية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر افتتاح وحدة جديدة لعلاج الـMS فى سوهاج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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