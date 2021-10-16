الجزار: 45% من سكان مصر كانوا سيعيشون فى العشوائيات لولا تدخل الحكومة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، إن عدد سكان المناطق العشوائية فى مصر قبل 2014 كان 14 مليون نسمة، يعيش منهم 1.7 فى مناطق غير آمنة، ولو استمر الوضع على هذا الشكل لأصبح هناك 3 ملايين نسمة يعيشون فى المناطق غير الآمنة الآن.





وأضاف الجزار، خلال حفل افتتاح مجموعة مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة من منطقة السادس من أكتوبر، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه لو استمر هذا الوضع لأصبح هناك 15 مليون نسمة يقطنون المناطق العشوائية، ولتدهورت البيئة العمرانية، وتم التعدى على الأراضى الزراعية. وأوضح أنه أكثر من 40 إلى 45% من سكان مصر كانوا سيعيشون فى المناطق العشوائية لولا تدخل الحكومة بعد 2014، مؤكدا أن الدولة غيرت الواقع وقضت على المناطق غير الآمنة، وأنشأت 250 ألف وحدة سكنية بخلاف ما تقوم به الهيئة الهندسية، كما وضعت الدولة استراتيجية التطوير والحد من ظهور العشوائيات.

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