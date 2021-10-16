أون لاين.. اجتماع طارئ لمجلس إكليريكية الأنبا رويس

جدة - نرمين السيد - عقد مجلس الكلية الإكليريكية بالأنبا رويس اجتماعًا طارئًا مساء أمس، عبر شبكة الإنترنت، لمناقشة مشكلة نشر كتب على الموقع الإلكترونى لمكتبة الكلية، دون الرجوع لإدارة الكلية، أو مراجعة محتوى هذه الكتب.





وأصدر المجلس بيانًا جاء فيه: "إنه فى يوم الجمعة 15 أكتوبر الساعة التاسعة مساء، اجتمع مجلس الكلية الإكليريكية اللاهوتية بالأنبا رويس فى جلسة طارئة دعا إليها الأنبا ميخائيل، الأسقف العام ووكيل الكلية، لمناقشة تداعيات ما قام به مسؤول المكتبة بالكلية من نشر كمية هائلة من الكتب الإلكترونية على موقع مكتبة الكلية دون تصريح من إدارة الكلية". وقرر مجلس الكلية المنعقد عبر الإنترنت بوقف موقع مكتبة الكلية لحين مراجعة محتوياته من الكتب. جدير بالذكر أن المجلس يضم فى عضويته الأنبا مكارى، نائب رئيس قسم العبادة والليتورجيا، الأنبا ميخائيل، وكيل الكلية ورئيس قسم الكتاب المقدس، الدكتور القس غريغوريوس رشيدى، رئيس قسم اللاهوت، الدكتور القس باسيليوس صبحى، رئيس قسم الآباء وتاريخ الكنسية، الدكتور القس زكا لبيب، رئيس قسم اللغات، الدكتور سعيد حكيم، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا، الدكتور رشدى واصف بهنام، رئيس قسم العبادة والليتورجيا، الدكتور رسمى عبد الملك، رئيس قسم العلوم الإنسانية، الدكتورة عايدة نصيف، نائب رئيس قسم العلوم الإنسانية، الدكتور جرجس صالح، مسؤول العلاقات مع الكنائس، الدكتور عدلى أنيس، قسم الكتاب المقدس، ومسؤول الجامعات، الراهب القمص بنيامين المحرقى، المشرف الروحى.

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