جدة - نرمين السيد - قالت نيفين القباج، وزارة التضامن الاجتماعى، إن الدولة المصرية منذ 2014 تبنت مبادئ العدالة فى سياساتها الاجتماعية والاقتصادية وإقرار حقوق الإنسان وعدم ترك فئة أو منطقة دون تنمية.





وأضافت نيفين القباج، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى، مجموعة مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة من منطقة السادس من أكتوبر، اليوم السبت، أن الإنسان فى قلب الدولة المصرية، منوهة بأن مبادرة حياة كريمة مسيرة إصلاح وإعادة بناء. وأوضحت أن بناء الدولة لا يتجزأ عن بناء الإنسان، ووزارة التضامن تركز على الاستثمار فى الإنسان، وتتحرك الوزارة على 3 ومحاور ومنها البيئة المكانية ودراسة المجتمعات والالتحام معها لوضع منهج لتنميتها وتقديم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية. وأشارت وزيرة التضامن، إلى أنه خلال الفترة الماضية تم تأسيس 20.572 وحدة سكنية فى 8 مناطق، ويتم التنسيق مع المحافظين للتسكين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزيرة التضامن: الدولة المصرية منذ 2014 تبنت مبادئ العدالة فى سياساتها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.