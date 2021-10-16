القوى العاملة : توفير 1668 فرصة عمل برواتب تصل إلي 5...

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أن الوزارة تمكنت من توفير 1406 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوي الهمم والعزيمة، فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 5 آلاف جنيه فى بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 64 شركة ومصنع قطاع خاص فى 11 محافظة لشغلها خلال شهر أكتوبر الجاري.

وقال وزير القوي العاملة، في تصريحات صحفية اليوم: إن نشرة التوظيف النصف شهرية التي تصدرها الوزارة، تتضمن هذه الفرص والتي يأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، وعمل لائق، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض جميع الوظائف المتاحة فى القطاع الخاص ويتم التقديم علي الموقع الالكتروني www.manpower.gov.eg"النشرة القومية للتشغيل"، تحت مسمى "برنامج طالبي العمل " وسوف تقوم الإدارة المختصة بترشيح المتقدمين على الفرص وفقا لخبراتهم المسجلة بالبرنامج بتوفير فرص مناسبة للمتقدم لاستغلال طاقات الشباب فيما يفيد المجتمع.

وأوضح الوزير أن هذه الفرصة متوفرة في 11 محافظة هي : القاهرة ، والقليوبية ، وأسيوط ، والغربية، والدقهلية، والسويس ، ودمياط ، وقنا ، والمنوفية ، والإسكندرية ، والشرقية كما تناولت النشرة إعادة نشر لوظائف لم يتم شغلها من سبتمبر 2021 في النشرة السابقة وعددها 262 فرصة عمل.

ولفت سعفان إلي أن فرص العمل المتوفرة بالقاهرة تتمثل في 33 مدرس ابتدائي وإعدادي وثانوي ، و 4 محاسب تجاري ، ومهندس تصميم ، و 3 مهندس ميكانيكي ، و 3 مهندس كهرباء ، و 45 اخصائي تمريض ( أدوار - غسيل كلوي - رعاية - تعقيم عمليات ) ، و 6 مساعد تمريض ، و 7 ممرض وممرضة ، و 3 مسئول مبيعات ، و 15 عامل إنتاج ، و 14 مندوب مبيعات ، و 5 كيميائي ، و 14 مراقب جودة ، و 8 فرد أمن ، و11 عامل نظافة ، و 18 سائق رخصة ثانية ، و12 سائق مبيعات ، و 27 عامل من ذوى الهمم لاستكمال نسبة 5 % ، و 2 أمين مخزن ، و 30 عامل ماكينة ، و 6 عمال مخزن ، و 5 كاشير ، و 8 عمال ممرات ، و 3 فنى تجهيز اقمشة براتب 4000 جنيه ، و 5 مساعد ، و4 عامل مكواة ، و 2 مكنجي ، و 5 نقاش ، و 15 استرجي وفنى صيانة ماكينات خياطة .

وتابع الوزير قائلا : إن فرص العمل المتوفرة بمحافظة الشرقية تتمثل في 11 مندوب دعاية ، و 35 عامل إنتاج براتب 2700 جنيه ، و 30 عامل خياطة ، و 20 عامل مساعد ، و 30 عامل تعبئة ، و 20 عامل غسيل ، و2 سائق درجة ثانية براتب 3000 جنيه ، و3 عمال نظافة براتب 2500 جنيه ، و3 عمال خدمات ، و 46 عامل لاستكمال نسبة 5 % .

كما تم توفير فرص عمل بالسويس ودمياط ، تمثلت في 20 فرد أمن براتب 2860 جنيه ، و 30 فنى إنتاج ، وبائع ، وعامل مخزن ، و 10 عمال خدمات .

وفي الإسكندرية يوجد 2 مهندس جودة ، و 10 مشرف خدمة عملاء ، و10 أخصائي تسويق ، و 3 مراقب جودة ، و 18 عامل إنتاج ، و 17 بائع ، و5 مشرف أمن ، و 2 فنى إنتاج بلاستيك ، و 4 شيف طبخ ، و 3 جزار بلدي ، و 7 عمال نظافة ، و 10 عمال مخزن.

كما تم توفير فرص عمل بالقليوبية شملت : 5 مدير مبيعات ، و 20 مندوب مبيعات ، و3 فنى الكترونيات ، و 20 مراقب جودة ، و43 سائق ، و 50 عامل ماكينة ، و 160 عامل إنتاج ، و15 مساعد فني ، و 8 أمين مخازن ، و 12 عامل مخزن ، و 10 عمال اوفر ، و 5 عمال كمر ، و 22 عمال خدمات ، و5 فرد أمن ، و 20 تباع و مندوب تسليم .

وهناك عدد من الوظائف في المنوفية تضمنت : 4 مهندس ميكانيكا باور ، و40 أخصائي خدمات مالية ، و 20 مسئول تمويل ، و 7 ممثل قانوني ، و5 أخصائي جودة ، و 11 عامل إنتاج ، و 3 عمال مخازن ، و 5 فران وعجان ، و 20 عامل تعبئة ، و مشغل عدة ثقيلة ، و 20 عامل حراسة .

كما وفرت مديرية القوى العاملة بالغربية مجموعة من فرص العمل شملت : 40 وكيل تأمين أفراد وبنكي ، و 3 مدرس علوم ولغة إنجليزية ، و 4 عمال إنتاج .

وفي الدقهلية يوجد 47 فرصة عمل متاحة ، منها : 2 مهندس جودة، ومسئولة مبيعات ، و35 عمال انتاج ، و 9 عمال خدمات .

ووفرت مديرية القوى العاملة بأسيوط فرص عمل شملت : 10 أخصائية ، و 2 معلمة لغة إنجليزية ، و 5 أخصائي إئتمان .

أما قنا فقد وفرت فرص عمل متنوعة في العديد من المجالات ومنها : 2 مندوب مبيعات ، و3 مسئول ائتمان ، و محصل ، ومندوب دعاية ، ومحضر طلبيات أدوية ، و فنى تشغيل ماكينة نشر ، و 3 نجار باب وشباك .

وفيما يلي تفاصيل فرص العمل بنشرة الوظائف :