الرئيس السيسي للمواطنين: «احلموا معايا.. ليه راضيين بقالب طوب تحطوه وخلاص»

علق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على بعض النماذج من عمليات تطوير الريف المصري، خلال فعاليات افتتاح مجموعة مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة، قائلًا :" نريد تسليط الضوء على ذلك في جرايدنا ومجلاتنا والتلفزيون، ويكون فيه تغطية ليها.. خصوصًا أن ذلك الأمر يكون في الريف".

وشدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على ضرورة النهوض للأفضل، قائلًا:"مش عاوزين تحلموا لبلدكم ولأنفسكم ليه؟.. ليه راضيين بقالب طوب تحطوه وخلاص؟.. إحنا نقدر نغير ظروفنا، بدليل إننا بنقول لو دخلنا على قرية 100 بيت، دور واحد، نقدر نحسن ظروفهم ونطور منهم مثل تلك النماذج.. هتساعدونا لتقديم ذلك؟".

وواصل:"وبالمناسبة في الدلتا الجديدة وسيناء هناك تخطيط متكامل.. لأن أنا اللى بعمله.. لأننا بنخطط تخطيط متكامل في كل شيء، بحيث تتواجد كل الخدمات.. لكن في تلك المناطق نعالج أوضاع سابقة، لن تتعالج إلا بتضافر الجهود ونكون مع بعض عشان نغير حياتنا وعشان نحقق حلمنا.. مش عاوزين تحلموا معايا ليه بس؟".

وكانت الدولة أعادت رسم وصياغة الخارطة العمرانية القومية، بما يتناسب مع مساحة مصر وحضارتها وخصوصية موقعها، وذلك وفق استراتيجية شاملة للتنمية العمرانية تشمل تأسيس وتشييد مجتمعات ومدن جديدة على الطراز الحضاري والمعماري الحديث، إلى جانب تطوير المناطق السكنية القائمة بالفعل على أسس تخطيطية و إنشائية سليمة تتناسب مع التغيرات المكانية والزمانية، فضلاً عن القضاء على ظاهرة البناء العشوائي والعشوائيات واستعادة الشكل الحضاري للشوارع والمباني المصرية.