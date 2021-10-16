الرئيس السيسي: البناء على الأراضى الزراعية "قضية دولة"

تساءل الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن أسباب التعدى والبناء على الأراضى الزراعية، قائلا: عيب مين؟، يقولك المحليات مش قادرة، ما هو السبق بتاع التعدي كبير، مضيفا: "تقول إنت بتكرر الكلام، بكرره علشان أسجل مواقف على نفسى، وعلى والحكومة، وعليكم، لأن القضية مش بتاعتي لوحدى ولا الحكومة وحدها، دى قضية دولة".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح عدد من مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة: "اذا كنتم تريدون أن تكون دولتكم ذات شأن، بقول الكلام ده للإعلاميين والمثقفين والجامعات بدراسة هذا الكلام وتقول نعمل فيه ايه؟ هذا الكلام يعكس 40 % من مساحة مصر.. دراسة الكلام اللى إحنا فيه وتقول نعمل فيه إيه؟.

وعن قضية المخلفات، قال الرئيس: "المخلفات موضوع مشترك بين الدولة والمواطن..عمل المباني المخططة أقدر أعمل نظام صحى لإزالة المخلفات.. بقالنا 3 سنين نتفاوض مع شركات النظافة واتفقنا، لما جينا نتكلم مع الشركات والتنمية المحلية والبيئة تعرض عليا الموضوع لقينا حجم القضية، الدولة بتجمع من المواطنين مقابل النظافة 800 مليون جنيه، وتكلفة في القاهرة فقط 2.5 مليار جنيه.

وتابع الرئيس: "معندناش نظام فى المبانى هايبقى كفاءة أعمال النظافة مش هاتبقى بنفس المستوى، كنت ماشى من كام يوم في محور الفريق العصار، لقيت ناس رامية مخلفات فى نص الشارع، ولما حطينا عربيات صغيرة الناس رفضت إن العربيات تبقا موجودة جنبهم طيب هنعمل إيه؟".