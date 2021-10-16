/656287/تنظيم-معرض-ملابس-و-أحذية-وشنط-وادوات-مدرسية-بالمجان-بحوش-عيسى

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير عن المواطنين وتوفير إحتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

مشيراً إلى الدور الذى تقوم به جمعية الأورمان في خدمة المجتمع من خلال تقديم المساعدات المادية والعينية وإستهداف القرى الأكثر إحتياجاً، وتكثيف المساعدات بها، تحت إشراف الوحدات المحلية ومديرية التضامن الإجتماعي. تنظيم معرض ملابس و أحذية وشنط وأدوات مدرسية بالمجان بحوش عيسى حيث قامت الجمعية بتنظيم معرض ملابس جديدة وأحذية وشنط وأدوات مدرسية بمركز حوش عيسى واستفاد من المعرض ٣٠٠ اسرة من الأسر الاولى بالرعاية. وتم تحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية من خلال أبحاث ميدانية للوصول إلى الفئات المستهدفة وذلك بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي. ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية وعن كاهل المواطنين بالقرى الأكثر إحتياجاً من خلال تقديم كافة سبل الرعاية الإجتماعية وتوفير حياة كريمة لهم. رفع درجة الاستعداد بالبحيرة لاستقبال موسم الشتاء والأمطار بالبحيرة هذا وتقوم الوحدات المحلية بالتنسيق مع إدارة الأزمات بالمحافظة بالمتابعة المستمرة لمدى جاهزية المعدات والأطقم العاملة عليها، بالإضافة إلى جاهزية محطات الصرف الزراعي ومراجعة محطات الصرف الصحي والزراعي ومناسيب الترع والمصارف وكافة المجاري المائية. والتأكد من الانتهاء من أعمال الصيانة بكافة محطات الصرف الزراعي ، وكذا أعمال تطهير الترع والمصارف وصيانة خطوط الإنارة ومراجعة الأعمدة والأسلاك ، والمزلقانات والمعابر الغير آمنة والغير شرعيه وغلقها وكذا متابعة كافة المعديات والمراكب النيلية والتأكد من تراخيصها وتوافر كافة وسائل الامان والإشتراطات بها ووقف المخالف منها ، ومراجعة جميع المعدات الخاصة بالأزمات من سيارات وماكينات شفط وصفايات الأمطار وإختبار قدرتها على مواجهة الأمطار ، والتنسيق مع الحماية المدنية وشركة الكهرباء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي مع عمل نماذج محاكاة للتأكد من جاهزية الأطقم والمعدات .

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