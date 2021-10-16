وزير الإسكان: 14 مليون مواطن كانوا سيعشون فى مناطق«عشوائية» إذا لم تتدخل الدولة

/656292/وزير-الإسكان-14-مليون-مواطن-كانوا-سيعشون-فى-مناطقعشوائية-إذا-لم-تتدخل-الدولة

قال وزير الإسكان الاجتماعي، الدكتور عاصم الجزار:" قبل 2014 كان 14 مليون مواطن كانوا يعيشون فى مناطق غير آمنة وغير مخططة.

دوت الخليج

وزير الإسكان يشير إلى خريطة التغيير الذى اتبعتها الدولة فى ملف الإسكان

وأشار وزير الإسكان الاجتماعي، الدكتور عاصم الجزار، إلى أن 1.7 مليون نسمة من المواطنين كانوا يعيشون فى مناطق غير آمنة.

وتابع وزير الإسكان الاجتماعي، الدكتور عاصم الجزار، حديثه قائلًا:" لو كانت الزيادة السكانية فى المناطق غير الآمنة هذه استمر على نفس المنوال، كان ما يقارب من 3 مليون نسمة فى المناطق غير الآمنة.

عاصم الجزار: كان من المحتمل أن يعيش حوالي 45% من سكان مصر فى مناطق غير آمنة

واستكمل وزير الإسكان الاجتماعي، الدكتور عاصم الجزار، حديثه قائلًا:" كان من المحتمل أن يعيش حوالي 40% إلى 45% من سكان مصر يعيشون فى مناطق غير آمنة وغير مخططة.

وأكد وزير الإسكان الاجتماعي، الدكتور عاصم الجزار، أن الدولة أبت أن تستمر بهذا الشكل، وقامت بعمل تغيير جذرى فى عملية إعادة التعمير وإيجاد مساكن بديلة.