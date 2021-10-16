اللجان النوعية بالبرلمان تستأنف عملها غدا..تضامن النواب تنظر مشروع قانون حقوق المسنين..والصناعة تناقش الترخيص لوزير البترول للبحث عن الذهب فى الصحراء الشرقية

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تستأنف اللجان النوعية بمجلس النواب، عقد اجتماعاتها خلال دور الإنعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين، حيث تعقد لجنة الإسكان اجتماعها برئاسة النائب عماد سعد حمودة، لمناقشة موضوعات طلبات الاحاطة المقدمة من السادة النواب:

1 -أحمد أبو زيــد محمـد، بشأن: • البطء الشديد في أعمال الصرف الصحي ببعض قرى مركز منوف – محافظة المنوفية.

2 -أحمد عبدالـمحسن عبدالعظيم، بشأن: • الحاجة إلى توصيل خطوط الصرف الصحي بقرية أبو جـرج – التابعة لمركز بني مزار – محافظة المنيــا.

3 -رياض عبدالستار إبراهيم، بشأن: • البطء في تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرى مركز ملــوي – محافظة المنيــا.

لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

تعقد لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة النائب احمد بدوي، أولا: استعراض تقرير مشروع قانون " تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الانشطة المالية غير المصرفية" المقدم من الحكومة في صورته النهائية.

ثانيا: استمرار نظر مشروع بيان خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني.

لجنة الادارة المحلية

تعقد لجنة الادارة المحلية اجتماعها برئاسة النائب أحمد السجيني، لمناقشة خطة عمل وأولويات اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني.

لجنة الشباب والرياضة

تعقد لجنة الشباب والرياضة برئاسة النائب محمود حسين، اجتماعها لمناقشة مشروع الإطار العام لخطة عمل اللجنة.

تعقد لجنة التضامن الاجتماعي والأشخاص ذوى الإعاقة والأسرة، اجتماعها برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين، المفدم من النائب عبد الهادي القصبي وستون نائبا اخرون، بالاشتراك مع مكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، الشئون، الشباب والرياضة، السياحة والطيران المدني، الاعلام والثقافة والاثار، النقل والمواصلات، الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية.

غدا..قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصرعلى طاولة تعليم النواب

تشريعية النواب تناقش تخصيص أسهم رأس مال البنك بنك التنمية الافريقية..غدا

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب غدا

لجنة الصحة

وتعقد لجنة الصحة برئاسة النائب الدكتور أشرف حاتم، اجتماعها لمناقشة مشروع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني.

كما تناقش اللجنة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 363 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج ثاني لدعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية، الموقع في القاهرة بتاريخ 13/6/2021.

لجنة الاعلام

تعقد لجنة الإعلام بمجلس النواب، برئاسة النائبة درية شرف الدين اجتماعها، لمناقشة مشروع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني.

لجنة السياحة والطيران المدني

كما تعقد لجنة السياحةوالآثار برئاسة النائبة نورا علي، اجتماعها للا ستماع الى آراء ممثلي الاتحاد المصرى للغرف السياحية للوقوف على المشاكل والمعوقات التى تواجه القطاع السياحى.

لجنة النقل والمواصلات

تعقد لجنة النقل والمواصلات اجتماعها برئاسة النائب علاء عابد، اجتماعها لمناقشة وإقرار خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني.

تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي اجتماعها برئاسة النائب سامي هاشم، لمناقشة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم )325 )لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر، الموقع في القاهرة بتاريخ 13/6/2021،بالاشتراك مع مكاتب لجان العلاقات الخارجية، والشئون الاقتصادية، والخطة والموازنة.

صناعة النواب تناقش الترخيص لوزير البترول للبحث عن الذهب فى الصحراء الشرقية

تشريعية النواب تناقش تخصيص أسهم رأس مال البنك بنك التنمية الافريقية..غدا

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع اللجان النوعية بمجلس النواب

لجنة المشروعات الصغيرة

وتعقد لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة اجتماعها برئاسة النائب محمد كمال مرعي، اجتماها لنظر مقترح خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني.

لجنة البيئة والطاقة

وتعقد لجنة الطاقة والبيئة اجتماعها برئاسة النائب حسام عوض الله، لاستكمال نظر مقترح خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني.

لجنة الزراعة

كما تعقد لجنة الزراعة والري والثروة الحيوانية اجتماعها برئاسة النائب هشام الحصري، لاستكمال نظر مقترح خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني.

تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية اجتماعها برئاسة المستشار ابراهيم الهنيدي، لمناقشة أولا: استكمال نظر الاتفاقيتين المتبقيتين من دور الانعقاد السابق، وهما:

بدء الجلسة العامة برئاسة جبالي لمناقشة 9 تقارير من تشريعية النواب

تشريعية النواب توافق على تغليظ عقوبة التنمر ضد الأشخاص ذوي الإعاقة

دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماع اللجان النوعية غدا بمجلس النواب

قرارات رئيس الجمهورية

1 -قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 262 لسنة 2021 ،بشأن الموافقة على قرار مجلس إدارة بنك التنمية الافريقي رقم 21/2020 الصادر بتاريخ 21/10/2020 بشأن تخصيص أسهم رأس مال البنك، في إطار قواعد تحويل ملكية الاسهم المتاحة للاكتتاب خلال الفترة المنتهية في 31 مايو2020 ،وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في إطار الزيادة العامة السادسة لرأس مال البنك.

فرص المرأة فى الأعمال التجارية الزراعية

2 -قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 263 لسنة 2021 ،بشأن الموافقة على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع فرص المرأة في مجال الاعمال التجارية الزراعية في مصر الموقع في القاهرة بتاريخ 31/3/2021.

ثانيا: نظر ما يلي: 1 -قرار رئيس جمهورية مصر العربية ر قم 311 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفني لعام 2019 ،والموقع في القاهرة بتاريخ .2021/5/20 بلاشتراك مع مكاتب لجان العلاقات الخارجية، والتعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة.

2 -قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 312 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالي لعام 2019 ،والموقع في القاهرة بتاريخ 2021/5/20، بلاشتراك مع مكاتب لجان العلاقات الخارجية، والخطة والموازنة، والطاقة والبيئة، والتعليم والبحث العلمي.

تعقد لجنة الصناعة اجتماعها برئاسة النائب معتز محمود لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، وشركة شلاتين للثروة المعدنية، للبحث عن الذهب والمعادن المصاحبة له واستغلالها في منطقة وادي العلاقي ومنطقة أم جرايات ومنطقة فاطيري ومنطقة حماطة بالصحراء الشرقية.

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دوت الخليج يرصد تفاصيل اجتماعات اللجان النوعية غدا بمجلس النواب

لجنة العلاقات الخارجية

وتعقد لجنة العلاقات الخارجية برئاسة النائب كريم درويش، اجتماعها لمناقشـة قـرار رئـيس جمهوريـة مصـر العربيـة رقـم 326 لسـنة 2021 بشـأن الموافقـة علـى الاتفاقية بـين حكومـة جمهوريـة مصـر العربيـة وحكومـة جمهوريـة بولنـدا بشـأن الاعفـاء المتبـادل مـن تأشييرات الـدخول لحاملي جوازات السـفر الدبلوماسية، والموقعة في القاهرة بتاريخ 7/6/2021، بالاشتراك مع مكتب لجنة الدفاع والأمن القومي.

لجنة الشئون العربية

كما تعقد لجنة الشئون العربية اجتماعها برئاسة النائب يسري المغازي لمناقشة خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني.

لجنة الشئون الافريقية

وتعقد لجنة الشئون الافريقية لجتماعها برئاسة النائب شريف الجبلي، لمناقشة عرض خطة وزارة البيئة في الشأن الافريقي.

لجنة الدفاع والأمن القومي

وتعقد لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، اجتماعها برئاسة النائب أحمد العوضي، اجتماعها لمناقشة مقترح خطة عمل اللجنة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثاني.