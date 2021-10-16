/656280/محاضرة-ختامية-للاعبي-الأهلي-قبل-مباراة-الحرس-الوطني

يعقد يتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية للاعبين في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهر اليوم السبت قبل التوجه لخوض مباراة الحرس الوطني في مستهل مشوار الأهلي في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المنتظر أن تشهد المحاضرة التأكيد على العديد من التعليمات الفنية والمهام المطلوبة من اللاعبين وفقا لخطة المباراة ونقاط القوة والضعف في صفوف المنافس والتي قام الجهاز الفني بدراستها من خلال المباريات التي شاهدها لفريق الحرس الوطني، خاصة مباراتيه أمام بطل بوروندي في دور الـ64 لدوري الأبطال، حيث انتهت مباراة الذهاب بالنيجر بالتعادل الإيجابي1ـ1، قبل أن يفوز الحرس الوطني خارج أرضه بهدف نظيف في مباراة العودة ويتأهل لمواجهة الأهلي.

ويعقب المحاضرة تناول الفريق وجبة الغذاء في الثانية ظهرا قبل التوجه إلى استاد الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة نيامي لخوض المباراة التي تقام في الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة في ذهاب دور الـ 32 لدوري أبطال إفريقيا.

ويرتدي الأهلى الزي المكون من القميص الأحمر والشورت الأسود والجورب الأحمر، على أن يرتدي حارس المرمى الزي الأصفر بالكامل.

في حين يرتدي فريق الحرس الوطني الزي الأبيض بالكامل وحارس المرمى طاقما باللون البنفسجي. وخاض الأهلي مرانه الوحيد في النيجر مساء أمس الجمعة على ملعب المباراة، واشتمل على جانب بدني لمدة ربع ساعة، قبل أن يخوض الفريق تقسيمة قوية في نصف الملعب ركز الجهاز الفني خلالها على العديد من الجوانب الفنية، فيما خاض حراس المرمى تدريبًا منفردًا قبل المشاركة في التقسيمة.

وكانت بعثة الأهلي قد أجرت مسحة طبية ظهر أمس الجمعة في فندق الإقامة بالنيجر استعدادًا لخوض المباراة.

وكان سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي، رئيس بعثة الأهلي في النيجر، قد أكد أن النادي تلقى خطابًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يفيد بالموافقة على حضور ٧ آلاف و٥٠٠ مشجع لمباراة الأهلي والحرس الوطني .

وخاض الأهلي مرانه الوحيد بالنيجر أمس الجمعة في نفس توقيت المباراة، وعلى نفس الملعب الذي يستضيف اللقاء، ويبعد عن فندق إقامة البعثة قرابة20 دقيقة، وقد سبق للأهلي اللعب عليه أمام فريق سونيديب، بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 من دوري الأبطال في نسختها الماضية، في المباراة التي انتهت بفوز الأهلي بهدف نظيف سجله أليو ديانج.

ومن المقرر أن تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي نيامي عاصمة النيجر مساء اليوم السبت عقب لقاء الحرس الوطني حيث تتحرك من ملعب المباراة إلى مطار ديوري هاماني لبدء رحلة العودة للقاهرة.