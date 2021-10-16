النائب يسري المغازي يؤدي "القسم" أمام الجلسة العامة كعضو بالبرلمان العربي 

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دوت الخليج يرصد أداء النائب يسري المغازي اليمين كعضو فى البرلمان العربي

البرلمان العربي

وقد انطلقت منذ قليل، الجلسه العامة الأولى لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي برئاسة النائب عادل العسومي، وذلك بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

ويشارك في الجلسة النائب علاء عابد النائب الاول لرئيس البرلمان العربي، ورئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف بالبرلمان العربي، والدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس مجلس الشورى اليمني، وريتاج العباسي، رئيس برلمان الطفل.

ومن المقرر أن تناقش الجلسة مجمل الأوضاع في المنطقة العربية والوقوف على التقارير الصادرة بحق البلدان العربية والرد عليها، فضلاً عن تطورات الأحداث على الساحة العربية واستعراض تقارير اللجان .

وكانت لجان البرلمان العربي الدائمة والفرعية، قد اختتمت أعمال اجتماعاتها التي استمرت على مدى يومي الأربعاء والخميس، في إطار التحضير للجلسة الأولى للبرلمان من دور الانعقاد الثاني.

دور الانعقاد الثاني

بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1443 هــ..

وأضاف فى برقية التهنئة: "يطيب لي أن أتقدم إليكم - سيادة الرئيس- بأسمى واسم أعضاء مجلس النواب بخالص التهنئة القلبية وأزكاها بحلول ذكرى مولد خاتم الأنبياء، نبي المحبة والسلام، سيد العالمين، محمد بن عبد الله- صلى الله عليه وسلم -الذي بُعث متمماً لمكارم الأخلاق، وداعياً إلى الله بالتي هي أحسن، فكانت القيم والمبادئ التي أرسلها صلوات الله عليه وسلم، هي سبيل الرشاد والنجاة وطريق الهداية والصلاح للإنسانية جمعاء."

وتابع المستشار الدكتور حنفي جبالي: "إن السيرة العطرة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم منذ مولده إلى أن لحق بالرفيق الأعلى، نموذجاً رائعاً ودرساً يقدم لنا الإنسان النموذج في كل مراحل حياته، وترسخ في نفوسنا ما يدفعنا ويحضنا على القيم النبيلة التي نستقيها من سيرته العطرة والسير على هداه، نأخذ منها العبر، لتتآلف قلوبنا، ونبني ونعمر ونقدم للعالم سماحة ديننا الذي أرسى مبادئ التعايش السلمي بين مختلف الأديان".

واختتم رئيس مجلس النواب ، برقيته بالدعاء : "نسأل المولى عز وجل أن تعود هذه المناسبة الجليلة وقد كلل الله جهودكم وسعيكم الخلاق بالتوفيق والنجاح لتصبح مصر محوراً من محاور التنمية والرخاء تحقيقاً لما حلمتم به دائماً، ويبلغ شعبها الذي أودعكم أمانته أعلى مراتب السعادة والأمن والأمان، حفظكم الله ودفع عنكم كل مكروه". وكل عام وأنتم بخير،،