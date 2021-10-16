/656283/النائب-مجدى-افتتاح-الرئيس-السيسي-لمشروعات-الإسكان-البديل-للمناطق-غير-الآمن-رسالة-امل

قال النائب مجدى ملك عضو لجنة الزراعة، بمحلس النواب. تعليقا على افتتاح الرئيس لمشروعات الاسكان البديل بالمناطق الغير الامنه اليوم، ان الرئيس يدعو المصريين حكومة وشعب للعمل على تغيير الواقع الموروث الذى تسبب فى ظاهرة الكتل السكانية العشوائية التى اقيمت فى غيبه من التخطيط.

الاسكان البديل للسكن غير الآمن

واكد ، ملك، فى تصاريح خاص لـ " دوت الخليج "، أن البناء العشوائي هو الذى أدى إلى انتشار التعديات والمخالفات التى شوهت حياة المواطنين الحضارية والبيئية والصحية ، وأن مواجهة الرئيس اليوم لمثل هذه الأعمال، يؤكد اننا قادرين معا على تحقيق الحلم لتغيير واقع هذه المناطق سواء بالقرية المصرية او كتل الاحياء العشوائية.

واضاف البرلمانى، ان رسالة الرئيس اليوم هى رسالة امل جديدة تتحقق بالعمل الجاد المخلص بسواعد واموال الدولة لتحقيق حياه افضل للمواطن المصرى الذى يجنى قريبا ثمار حبه وتعاونه وتحمله للتحديات التى شهدتها الدولة خلال السنوات الأخيرة.

السكن غير الامن

وقال الرئيس السيسي خلال كلمته بافتتاح السكن البديل للمناطق غير الآمنة بمدينة أكتوبر، أن ما حدث من غرق في مدينة الصف بسبب الأمطار خلال العام الماضى كانت أراضى زراعية"،موضحا أن الدولة تنفذ مشروعات للإسكان على الأراضي الصحرواية حفاظا على المساحة المزروعة فى مصر، مشددا على أن الحفاظ على الرقعة الزراعية ليست فقط مسئولية الرئيس او الحخكومة وإنما المواطن أيضا.