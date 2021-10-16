دار الأوبرا ترصد تفاصيل مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ30 بمؤتمر صحفي..غدا

/656284/دار-الأوبرا-ترصد-تفاصيل-مهرجان-الموسيقى-العربية-في-دورته-الـ30-بمؤتمر-صحفيغدا

تستعد دار الأوبر المصرية لعقد مؤتمر صحفي بالمسرح الصغير، في تمام الساعة السادسة مساء من يوم غدا الأحد للكشف عن كافة تفاصيل الدورة 30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية المقامة فعالياته فى الفترة من 1 حتى 15 نوفمبر المقبل.

دوت الخليج يرصد تفاصيل المؤتمر الصحفي الخاص بمهرجان الموسيقى العربية

ويتولى الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، رئاسة المؤتمر الصحفي بحضور عدد كبير من الشخصيات الهامة، ومنهم: الفنانة جيهان مرسي مدير المهرجان، والمؤتمر، وأعضاء اللجنة التحضيرية، وهم الموسيقار حلمي بكر، الدكتور رضا رجب، حسن شرارة، عماد عاشور، الشاعر جمال بخيت، الموسيقار يحيى الموجي، الموسيقار زياد الطويل، الشاعر هاني عبد الكريم، الموسيقار محمد رحيم، ماجد سرور، بالإضافة لعدد من الإعلاميين ومنهم، محمد منير، أمجد مصطفى، وكذلك رئيس اللجنة العلمية الدكتورة رشا طموم.

كما يشهد المؤتمر مجموعة من الإعلاميين ووكالات الأنباء العالمية والمحطات التليفزيونية الأرضية والفضائيات العربية والأجنبية ومختلف وسائل الاعلام والشبكات الاذاعية.

مهرحان الموسيقى العربية في دورته الـ 30

الجدير بالذكر أنه أعلنت مؤخرًا دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر المحاور البحثية للمؤتمر العلمى المصاحب لمهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ30 والذى تديره الفنانة جيهان مرسي ويقام فى الفترة من 1 إلى 15 نوفمبر المقبل حيث أعدت اللجنة العلمية للمؤتمر برئاسة الدكتورة رشا طموم أربعة محاور تأتى تحت العنوان الرئيسى "الآلات الموسيقية فى الإبداع الموسيقي العربي المعاصر".

ويتناول أحد محاوره تقاليد الأداء على الآلات الموسيقية العربية التقليدية فى الماضي والحاضر، وذلك وفق خصوصية كل آلة، إضافة إلى أثر التكوين الفني والمعرفي للعازف العربي وما يتميز به من خيال إبداعي ومهارة أدائية تعينه على تقديم تأويل خلاق وجديد.

كما اعلنت دار الاوبرا ان اللجنة العلمية تتلقى الأوراق البحثية التي تعالج المحاور البحثية للمؤتمر وفق ضوابط محددة