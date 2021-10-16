مران الزمالك المستبعدين.. تدريبات تأهيلية في الجيمانزيوم

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خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المستبعدين من مباراة توسكر الكيني لمجموعة من التدريبات البدنية والفنية خلال مران اليوم السبت.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وخاض لاعبو الفريق مجموعة من التدريبات البدنية بالكرة وبدون، ثم فقرة فنية أخرى تم التركيز خلالها على التمرير السريع بالإضافة إلى التصويب من خارج منطقة الجزاء.

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المستبعدين من مباراة توسكر الكيني لتدريبات تأهيلية وإطالات في صالة الجيمانزيوم خلال مران اليوم السبت تحت إشراف الدكتور عمرو المطراوي مسؤول التأهيل بالفريق.

ووضع الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون برنامجاً تدريبياً خاصا للاعبين المستبعدين على هامش سفر البعثة إلى كينيا .

ويواجه الزمالك نظيره توسكر الكيني اليوم السبت في ذهاب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

حكم مباراة الزمالك وتوسكر

ويدير مباراة الذهاب بين الزمالك وتوسكر الكيني طاقم تحكيم إثيوبي مكون من: باملاك تيسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من صامويل تيميسنجو أتانجو مساعدا أول وفاسيكا بيرو فاسيكا مساعدا ثانيا وليما نجويسي حكما رابعا.

حسام المندوه

حرص الدكتور حسام المندوه عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك في كينيا على تفقد المطعم المخصص للفريق في فندق الإقامة بالعاصمة الكينية نيروبي.

قائمة الزمالك لمواجهة توسكر

حراسة المرمى: محمد عواد خط الدفاع: محمود علاء، محمد عبد الشافي، حازم إمام، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعة وأحمد زكي. خط الوسط: محمد أشرف روقا، إسلام جابر، محمود عبد العزيز، إمام عاشور، محمود عبد الرازق شيكابالا، حمدي علاء، السيد عبد الله نيمار، سيف جعفر. خط الهجوم: يوسف أوباما ومن المقرر أن يلحق اللاعبون الدوليون ببعثة الفريق غدا الثلاثاء عقب انتهاء ارتباطات منتخبات بلادهم وهم : محمد أبو جبل في حراسة المرمى. خط الدفاع: محمود حمدي الونش، أحمد فتوح، حمزة المثلوثي. خط الوسط: طارق حامد، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي. خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.