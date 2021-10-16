/656286/رزاق-سيسيه-يواصل-التأهيل-في-تدريبات-الزمالك

واصل الإيفواري رزاق سيسيه لاعب الفريق الأول الكرة القدم بنادي الزمالك برنامجه التأهيلي المخصص له من الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وخضع رزاق سيسيه لمجموعة من التدريبات التأهيلية في صالة الجيمانزيوم، ثم خاض فقرة إضافية في ملعب النادي على هامش مران المستبعدين من مباراة توسكر الكيني.

وخضع سيسيه لمجموعة من الفحوصات الطبية عقب عودته من بلاده، وذلك للوقوف على حالته بعد خضوعه لجراحة في الركبة خلال تواجده معاراً بصفوف الاتحاد السكندري بالموسم الماضي.

حكم مباراة الزمالك وتوسكر

ويدير مباراة الذهاب بين الزمالك وتوسكر الكيني طاقم تحكيم إثيوبي مكون من: باملاك تيسيما حكما للساحة، ويعاونه كل من صامويل تيميسنجو أتانجو مساعدا أول وفاسيكا بيرو فاسيكا مساعدا ثانيا وليما نجويسي حكما رابعا.

حسام المندوه

حرص الدكتور حسام المندوه عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك في كينيا على تفقد المطعم المخصص للفريق في فندق الإقامة بالعاصمة الكينية نيروبي.

قائمة الزمالك لمواجهة توسكر

حراسة المرمى: محمد عواد خط الدفاع: محمود علاء، محمد عبد الشافي، حازم إمام، حسام عبد المجيد، عبد الله جمعة وأحمد زكي. خط الوسط: محمد أشرف روقا، إسلام جابر، محمود عبد العزيز، إمام عاشور، محمود عبد الرازق شيكابالا، حمدي علاء، السيد عبد الله نيمار، سيف جعفر. خط الهجوم: يوسف أوباما ومن المقرر أن يلحق اللاعبون الدوليون ببعثة الفريق غدا الثلاثاء عقب انتهاء ارتباطات منتخبات بلادهم وهم : محمد أبو جبل في حراسة المرمى. خط الدفاع: محمود حمدي الونش، أحمد فتوح، حمزة المثلوثي. خط الوسط: طارق حامد، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي. خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.