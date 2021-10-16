بحضور جماهيري هائل..عمرو دياب يتألق بحفل «العقبة»..صور

/656289/بحضور-جماهيري-هائلعمرو-دياب-يتألق-بحفل-العقبةصور

حقق الفنان عمرو دياب تألق كبير من خلال حفله مساء أمس بالأردن في واحة إيلا بمحافظة العقبة، وشهد الحفل حضور جماهير ساحق كما تصدر من خلاله تريند تويتر في الأردن وعدد من الدول العربية.

دوت الخليج يرصد تألق عمرو دياب بحفل الأدرن أمس

وقام الهضبة بغناء مجموعة من أجمل أغانيه على رأسها اغاني ألبومه الجديد "عيشني"، وتفاعل الجمهور بشكل كبير مع الهضبة فور غنائه "إنت الحظ" وكذلك" رايقة" والتي تعد من أحدث أغانيه، كما قدم الهضبة فاصلا من أغانيه القديمة وسط تفاعل الجمهور من بينها "شوقنا" و"قمرين" و"أنا مهما كبرت صغير".

نجاحات أغنيات ألبوم عيشني

ويواصل الهضبة تحقيق نجاحات ساحقة بأغنيات ألبومه الجديد «عيشني» اذ تصدر الهضبة عمرو دياب كعادته تريند رقم 1 عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بعد ساعة واحدة فقط من طرح البرومو التشويقي لأغنيته الجديدة «ببتدى من الزيرو» من ألبومه الأخير عيشني.

بينما «انت الحظ» التي تصدرت محركات البحث بعد ساعات قليلة من طرحها عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، اذ انه استطاع أن يحتل تريند رقم 13 عالميا عبر موقع يوتيوب بأغنية «انت الحظ» ، بعد فترة وجيزة من طرح العمل لما يتخطى الـ 24 ساعة، وهي من كلمات تامر حسين، لحن عزيز الشافعي، توزيع أسامة عبد المنعم، ميكس وديجيتال ماستر أمير محروس.

كلمات أغنية انت الحظ

وتقول كلمات الأغنية : "عارف أنت الحظ ب عينه كان وشِك حلو عليا.. كُل اللى الناس شايفينوا مايجيش واحد ف الميه.. م اللى انا لسه ماقولتهوش أنا لو تبقى معايا.. بيترج القلب ويِتهز أنا لو تاخُد عين.. يانور عينى عينى ما تتعز أنا خايف ياحبيبى.. من عين اللى يخاف واللى يِجز اهو إنت الحظ ياحظ.. أنت الفرحة اللى فى بالى والدُنيا اللى إتمنيتها.. بطلت أسرح ب خيالى ما خلاص أحلامى لقيتها وباعيش اللى ماعيشتهوش".