/656291/انطلاق-الجلسة-العامة-الأولي-لدور-الإنعقاد-الثاني-للبرلمان-العربي-بمشاركة-النائب-علاء-عابد

انطلقت منذ قليل، الجلسة العامة الأولى لدور الإنعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي، وذلك بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل انطلاق الجلسة العامة للبرلمان العربي بمشاركة النائب علاء عابد

الجلسة الأولي للبرلمان العربي

ويشارك في الجلسة النائب علاء عابد النائب الاول لرئيس البرلمان العربي، ورئيس لجنه مكافحة الإرهاب والتطرف بالبرلمان العربي، والدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس مجلس الشورى اليمني، وريتاج العباسي، رئيس برلمان الطفل.

ومن المقرر أن تناقش الجلسة مجمل الأوضاع في المنطقة العربية والوقوف على التقارير الصادرة بحق البلدان العربية والرد عليها، فضلاً عن تطورات الأحداث على الساحة العربية واستعراض تقارير اللجان .

وكانت لجان البرلمان العربي الدائمة والفرعية، قد اختتمت أعمال اجتماعاتها التي استمرت على مدى يومي الأربعاء والخميس، في إطار التحضير للجلسة الأولى للبرلمان من دور الانعقاد الثاني .

البرلمان العربي

هذا وأدي النائب يسري المغازي رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، القسم امام الجلسة العامة للبرلمان العربي اليوم كعضو بالبرلمان العربي.

كما بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1443 هــ..

وأضاف فى برقية التهنئة: "يطيب لي أن أتقدم إليكم - سيادة الرئيس- بأسمى واسم أعضاء مجلس النواب بخالص التهنئة القلبية وأزكاها بحلول ذكرى مولد خاتم الأنبياء، نبي المحبة والسلام، سيد العالمين، محمد بن عبد الله- صلى الله عليه وسلم -الذي بُعث متمماً لمكارم الأخلاق، وداعياً إلى الله بالتي هي أحسن، فكانت القيم والمبادئ التي أرسلها صلوات الله عليه وسلم، هي سبيل الرشاد والنجاة وطريق الهداية والصلاح للإنسانية جمعاء."