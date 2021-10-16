/656293/صلاح-يقود-تشكيل-ليفربول-الرسمي-لمبارة-واتفورد-في-الدوري-الإنجليزي

أعلن المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي يورجن كلوب عن تشكيل فريقة الرسمي استعداداً لخوض مباراة واتفورد ضمن مباريات الجولة الثامنة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشهد تشكيل ليفربول الرسمي العديد من الغيابات حيث غاب الحارس البرازيلي إليسون بالإضافة إلي غياب فابينهو بداعي الإصابة.

علي الجانب الأخر فقد عاد الظهير الأيمن ألكسندر أرنولد والبرازيلي روبرتو فرمينيو لتشكيل المباراة بعد غيابةم مؤخرا بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل فريق ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: كويمين كليهير.

خط الدفاع: ترينت ألكساندر أرنولد – جويل ماتيب – فيرجيل فان دايك – أندرو روبيرتسون.

خط الوسط: نابي كيتا – جوردان هندرسون – ميلنر.

خط الهجوم: محمد صلاح –فيرمينو – ساديو ماني.

ويحتل فريق ليفربول المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 نقطة جمعها من سبع مباريات بينما يتواجد فريق واتفورد في المركز ال15 برصيد 7 نقاط.

محمد صلاح

ويأمل محمد صلاح في الاستمرار بصدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث استطاع حتى الآن تسجيل 6 أهداف خلال الجولات السبع التي خاضها مع الريدز في البريميرليج.

ويتقاسم محمد صلاح صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 6 أهداف مع مهاجم ليستر سيتي جيمي فاردي الذي يسعى هو الآخر إلى منافسة الفرعون المصري خلال الجولة نفسها.

فيما يتواجد واتفورد في المركز الـ15 بجدول الترتيب، برصيد 7 نقاط، بعد الفوز في مقابلتين، التعادل في مباراة، والخسارة في 4 آخرين.

وينافس الملك المصري بقوة علي لقب هداف الدوري الإنجليزي حيث يمتلك في رصيدة 6 أهداف بعد هدفة في مباراة اليوم.

ويدخل في المنافسة بقوة أيضاً لاعب نادي ليستر سيتي جيمي فاردي بعد تسجيلة هو الأخر هدفا في مباراة فريقة اليوم ووصل رصيدة 6 أهداف.

ملخص مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

نجح الدولي الدولي السنغالي ساديو مانى من تسجيل الهدف الاول في المباراة ولفريق ليفربول من خلال تمريرة رائعة من محمد صلاح إلى ساديو ماني المنطلق خلف دفاعات فريق مانشستر سيتي فسدد الأخير كرة من يمين منطقة الجزاء سكنت يمين المرمى.

وعاد فريق السيتي بهدف التعادل في الدقيقة الـ 69 من عمر المباراة عن طريق فيل فودين، من خلال تسديدة قوية من يسار منطقة الجزاء سكنت أقصى أسفل يسار المرمى.

وسجل الدولي المصري محمد صلاح الهدف الثاني لفريقة في الدقيقة الـ 86 من عمر اللقاء، من خلال مراوغة ولا أروع من الجانب الأيسر ومرور وتسديد علي يمين المرمي.

وعاد مانشستر سيتي بالهدف الثاني له في المباراة والأخيرة في الدقيقة الـ 81 من عمر المباراة عن طريق كيفين دي بروين، من خلال تسديدة صاروخية من كيفين دي بروين من على حدود منطقة الجزاء سكنت أقصى يمين المرمى.