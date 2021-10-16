18 أكتوبر..عرض فيلم «قمر 14» لـ أحمد الفيشاوي بمهرجان الجونة

/656298/18-أكتوبرعرض-فيلم-قمر-14-لـ-أحمد-الفيشاوي-بمهرجان-الجونة

دوت الخليج يرصد تفاصيل فيلم قمر 14 لـ أحمد الفيشاوي

أحمد الفيشاوي يروج لفيلم قمر 14

وروج الفيشاوي لفيلمه بمهرجان الجونة من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، اذ نشر البوستر الرسمي للعمل وعلق عليها قائلا: “فيلم قمر 14 هيعرض بمهرجان الجونة في دورته الخامسة، الفيلم من تأليف محمود زهران وإنتاج أحمد السبكي وإخراج هادي الباجوري، يعرض يوم الاثنين ١٨ أكتوبر”.

قصة وأبطال فيلم قمر 14

وتدرو حداث فيلم “قمر 14” في ليلة قمرية واحدة، حول 5 قصص تكشف عن أفكار ومعتقدات المجتمع التي تقتل الحب، والعمل من بطولة خالد النبوي وشيرين رضا وغادة عادل وأحمد الفيشاوي وياسمين رئيس وأحمد مالك وأحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد ومي الغيطي وخالد أنور وغيرهم، قصة وسيناريو وحوار محمود زهران، إخراج هادي الباجوري.

أحمد الفيشاوي ينتظر عرض ريتسا بمهرجان القاهرة السينمائي

وينتظر احمد الفيشاوي عرض فيلمه الجديد «ريتسا» بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي لعام 2021 وهو منن تأليف معتز فتيحة، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج أحمد يسري، تراهن عائشة بن أحمد على تألقها من خلال فيلم «ريتسا» اذ أنه يعتبر فرصة ذهبية لها لتبرز قدرتها على تشخيص دورين مختلفين في أزمنة متفرقة عن بعضها بنجاح، فتجسد عائشة خلال الشخصية الأولى مانويلا في الفترة الحديثة والأخرى ريتسا في فترة الستينيات.

وتدور أحداث الفيلم حول 3 قصص حب مختلفة كل قصة لها طابع خاص وتسير فى خطوط متوازية إلا أن هناك رابط بين هذه القصص، وتم الانتهاء من تصوير مشاهد العمل ليكون جاهزًا لمرحلة المونتاج للعرض قريبًا في دور العرض السينمائية ضمن أحد المواسم التي لم يتم الاعلان عنها حتى الأن.