رئيس جهاز شئون البيئة يتابع أعمال مكافحة تلوث الهواء بالشرقية والدقهلية

جدة - نرمين السيد - أجرى الدكتور على أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة، جولة تفقدية لأعمال منظومة مكافحة نوبات تلوث الهواء الحادة بمحافظتى الشرقية والدقهلية، ومتابعة لجان محاور المكافحة بنطاق مراكز المحافظتين، وذلك للتأكد ومتابعة من العمل بالمنظومة.





وخلال الجولة تم المرور على مواقع تجميع قش الأرز بقريتى الزنكلون وميت الفروماى بالزقازيق، إذ تعدان من النماذج الناجحة فى مجال الاستفادة الاقتصادية من المخلفات الزراعية، والتعامل السليم مع تلك المخلفات من خلال جمعها وفرمها وكبسها وتحويلها لأعلاف يتم بيعها للمعالف والمزارع داخل الجمهورية.

كما تضمنت الجولة تفقد أعمال الفرم والكبس لقش الاأرز داخل الأراضى الزراعية بنطاق المحافظتين، والتى تتم باستخدام معدات الوزارة، والمدعومة بإيجار رمزى دعما من البيئة لمتعهدى جمع وتدوير المخلفات الزراعية بالشرقيه، بالإضافة إلى تفقد أعمال الفرم والكبس بالفرامات التابعة لبعض الأهالى بقرية كفر أحمد جبران، بمركز الزقازيق، وهو ما يؤكد زيادة وعى المزارعين بقيمة المخلفات ومدى الأهمية الاقتصادية لها.

ويعكس نجاح وزارة البيئة فى مكافحة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية، ويكلل المجهودات المبذولة خلال السنوات الماضية بالنجاح فى تحويل مشكلة حرق قش الأرز من أزمة إلى فرصة اقتصادية من خلال تنفيذ مشروعات وإيجاد فرص عمل للشباب وزيادة الدخل للمزراعين فى مجال تدوير المخلفات الزراعية.