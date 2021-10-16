السيسى: أحلم بتنفيذ 3 ملايين وحدة سكنية

جدة - نرمين السيد - شكر الرئيس عبدالفتاح السيسى، الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، على طريقة تقديم مشروعات تطوير العشوائيات والمناطق غير الآمنة لتذكير المواطنين بحجم التحدى والمشكلة.





وأضاف السيسى، خلال افتتاح مجموعة مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة من منطقة السادس من أكتوبر، اليوم السبت: "من كام يوم حد بيقولى هو أنت ليه مش فرحان اللى بيتعمل كتير قوى، قولت له تصدق أنا مش بشوف اللى اتعمل أنا بشوف اللى لسه متعملش".

وأوضح أنه عندما تم إطلاق مشروع المدن الجديدة بما فيها العاصمة الإدارية تم شن حملة كبيرة من مغرضين للتشكيك كالعادة وبث عدم الثقة، متابعًا: "اللى مش فاهم ده قضيته إننا نتكلم ونوعى"، ووجه حديثه للمواطنين: "بنقول يا ترى بعد المدة دى هل ما زلتم شايفينا مهتمين فقط بالطبقة المتوسطة والأغنية ولا بالكل؟".

وأشار إلى أنه يحلم بـ3 ملايين وحدة سكنية، مضيفًا: "تكلفة المليون بـ500 إلى 600 مليار جنيه".