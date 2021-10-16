هيئة الدواء: تهيئة مناخ رقابى وتشريعى لدعم الصناعة

جدة - نرمين السيد - شارك الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، على رأس وفد من الهيئة، فى فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر الأهرام للدواء، والذى تنظمه "مؤسسة الأهرام"، برعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ورئاسة الدكتور محمود المتينى، رئيس جامعة عين شمس، والذى يعقد على مدار يومين بأحد فنادق القاهرة، تحت عنوان "توطين صناعة الدواء فى مصر".





يشارك فى المؤتمر كبرى شركات الدواء والمستلزمات الطبية والدوائية المصرية والعالمية، وبحضور عدد من كبار مسؤولى الدولة، منهم مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، ورئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، ووزراء المالية والتعليم العالى، ورئيس هيئة الشراء الموحد.

وضم وفد الهيئة، الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس الهيئة، والدكتورة رشا زيادة، مساعد رئيس الهيئة لشؤون التطوير الفنى وتنمية القدرات، والدكتور مدحت الغباشى، رئيس الإدارة المركزية للرقابة الدوائية، والدكتورة رضوى المنير، رئيس الإدارة المركزية للسياسات الدوائية ودعم الأسواق، والدكتور ياسين رجائى، رئيس الإدارة المركزية للعمليات، والدكتورة أسماء فؤاد، رئيس الإدارة العامة للمستحضرات الحيوية.

وألقى رئيس هيئة الدواء المصرية، كلمة خلال مشاركته بالجلسة الأولى من اليوم الأول تحت عنوان "الشراكة الاستراتيجية مع الشركات العالمية ودور مدينة الدواء المصرية"، أكد خلالها على دور الهيئة فى تهيئة مناخ رقابى وتشريعى لدعم وتشجيع صناعة الدواء، من خلال التحديث المستمر لقواعد وإجراءات تسجيل الدواء، وآليات التسعير لتيسير التسجيل والتداول، والحرص الدائم على مواكبة النظم العالمية، وتقديم كل سبل الدعم الفنى والإجرائى للشركات، كذلك تطوير آليات العمل الرقابى.

وأوضح أن جهود هيئة الدواء المصرية فى تقديم الدعم الإجرائى والفنى للشركات الوطنية والعالمية أدت إلى زيادة الاستثمارات فى مجال صناعة الدواء، وتشجيع الشركات العالمية على تصنيع منتجاتها بمصر، مما ينعكس على تأمين توافر الدواء للمريض المصرى، وتعميق الاكتفاء الذاتى، ويجعل مصر مركزاً إقليميا لصناعة الدواء فى إفريقيا والشرق الأوسط.

وأشار إلى التطور الملحوظ فى سوق الدواء المصرى، سواء فى عدد المصانع أو خطوط الإنتاج الجديدة التى تم إضافتها، مع الحرص على إضافة الخطوط ذات التكنولوجيا الحديثة، بالإضافة إلى زيادة عدد الأدوية الحديثة التى يتم تسجيلها وتداولها فى نفس وقت تداولها بالخارج، وهو ما حدث خلال جائحة كورونا من خلال آلية رخصة الاستخدام الطارئ، حيث كانت مصر أول دولة بالشرق الأوسط تقوم بالتصنيع المحلى لأهم المستحضرات الحديثة المستخدمة فى بروتوكولات علاج فيروس كورونا مثل رمديسفير وفافيبرافير.

تأتى مشاركة هيئة الدواء فى النسخة الثانية من المؤتمر فى إطار الحرص على المشاركة الدائمة فى المؤتمرات والفعاليات جنبا إلى جنب مع ممثلى الصناعة من الشركات الوطنية والعالمية، لطرح ومناقشة المواضيع المتعلقة بصناعة الدواء وما تواجهه من تحديات واقتراح الحلول المناسبة، وكذلك تقديم الدعم للشركات الوطنية والعالمية لتوطين صناعة الدواء، وضمان توافر الدواء وتشجيع الاستثمار فى مجال صناعة الدواء.

يذكر أن مؤتمر الأهرام الأول قد عقد فى شهر نوفمبر2019، كأول مؤتمر متخصص فى مجال الصناعات الدوائية فى مصر، وأن المؤتمر الحالى يشهد المشاركة الأولى لهيئة الدواء المصرية بعد إنشائها، وتوليها اختصاصت الأدوية والمستلزمات الطبية فى مصر.