جدة - نرمين السيد - علق الرئيس عبدالفتاح السيسى، على مطالبة البعض بالاهتمام بقضية التعليم قبل الإسكان قائلا: "أنا عايز أعلم الناس كويس، بس أعلمهم وهما عايشين كده، أعلم إيه دى شخصية هتكون رافضة وكارهة كل شئ".





ووجه السيسى، خلال افتتاح مجموعة مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة من منطقة السادس من أكتوبر، اليوم السبت، رسالة لمنظمات المجتمع المدنى ووزارة التضامن: "من فضلكم مزيد من البرامج لإخراج المواطنين من الحالة التى كانوا يعيشون فيها". وتابع: "ما لفت نظرى خلال زيارة المناطق الجديدة، الناس عاملين ستاير على البلكونات ففكرت وقلت بيقفلوا البلكونة ليه، واكتشفت عشان كانوا بيفتقدوا الأمن والأمان، كل المبانى فى أى مكان إحنا عملناه هتلاقى الستاير على البلكونة اللى برة على الرغم إنه مش مكشوف لحد، إحنا عاملين البلكونة عشان الولاد ينبسطوا".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيسى يطالب بمزيد من البرامج لمواطنى سكان المناطق غير الآمنة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.