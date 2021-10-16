السيسى: بشكر ربنا على التمكين.. وبكرة تشوفوا اللى هنعمله

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إنه دائما ما يشكر ويحمد الله على التمكن من تنفيذ مشروعات تطوير العشوائيات من أجل تغيير حياة المواطنين، مضيفًا: "يا ترى اللى بنعمله يرضى ربنا ولا لأ، أنا بقول الكلام ده للناس اللى بتتكلم فى الدين وإنهم عايزين يعملوا دين كويس، دين كويس فين مع ناس رافضة كل شىء".





وأضاف السيسى، خلال افتتاح مجموعة مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة من منطقة السادس من أكتوبر، اليوم السبت: "والله ما فى هدف من طرح القضايا زى إعادة تنظيم الدعم إلا عشان نوفر بجد صح، مش قاعدين نضيع أموال مش فى الصح". وتابع الرئيس السيسى: "أنا بشكر ربى وبنشكر كلنا ربنا إنه أعطانا ومكنا ولسه وبكرة تشوفوا هنعمل وهنعمل، أنا بمشى كتير فى البلد لوحدى وكل ما بمشى ألاقى لسه بدرى". ودعا إلى إطلاق برنامج أكبر من أجل إنهاء العشوائيات لتغيير حياة المواطنين، وعمل مناطق خدمات وحرفية ليكون هناك فرص عمل للمواطنين.

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