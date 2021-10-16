فيديوجراف- معلومات عن بديل منطقة سن العجوز غير الآمنة فى حدائق أكتوبر

جدة - نرمين السيد - شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، افتتاح مجموعة مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة من منطقة السادس من أكتوبر، من بينها مشروع بديل عن منطقة سن العجوز غير الآمنة بحى الهرم.





استهدف المشروع إنشاء 2500 وحدة سكنية يستفيد به سكان المناطق العشوائية فى الجيزة، تتكون كل وحدة من 3 غرف وصالة ومطبخ وحمام وبأعلى جودة فى التشطيبات، كما تضم المنطقة الخدمات الأساسية والبنية التحتية والقطاعات الصحية والتعليمية.

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