السيسى: نستهدف رقمنة الدولة لإعطاء كل مواطن حقه دون هدر

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى، خلال افتتاح مجموعة مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة من منطقة السادس من أكتوبر، اليوم السبت، أن جزءا كبيرا من هذه القضية مرتبط تماما بالنمو السكانى.
وتابع: "عدم وجود رقمنة للدولة المصرية خلانا مش شايفين كويس، والكلام ده استمر سنين، بياناتنا مش واضحة وبالتالى حصل استقرار لواقع مش دقيق وفساد"، مضيفًا: "أنا ليا بطاقة تموين فى المنيا بيتصرف بيها، والله بتكلم بجد، فى ناس موجودة مش عايزة بطاقة بس البطاقة مستخدمة فى حتة تانية".
وأشار إلى أن الزيادة السكانية بمعدل 2 مليون نسمة سنويا تحتاج إلى إقامة عدد كبير من المدارس والوحدات السكنية وتوفير فرص العمل.
وأوضح أن الهدف من الرقمنة هو الرؤية بشكل جيد وتصنيف المجتمع جيدا لتعطى كل إنسان حقه دون هدر.
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