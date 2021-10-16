السيسى للمصريين: أنا منكم وأنتم منى ولازم أحطكم فى الصورة

جدة - نرمين السيد - وأضاف السيسى، خلال افتتاح مجموعة مشروعات إسكان بديل المناطق غير الآمنة من منطقة السادس من أكتوبر، اليوم السبت: "ربنا خلانى مسؤول عن البلد، كرب الأسرة، ورب الأسرة بينفق ومسؤول أمام الله عن ناسه فى كل شىء، مش مسؤول عن إنه يقعد فى مكانه ويحافظ عليه، لا والله مسؤول عن الناس وكل ما هيعملهم حاجة هيبقى ليه أجر كويس والعكس صحيح، هما يومين هنقعدهم على وش الدنيا وكل واحد هيقابل ربنا، وأنا زى زى غيرى هقابله وأتمنى إنه يكون لقاء طيب".
وتابع: "أنا بقول الكلام ده عشان كلنا شركاء، أنا منكم وأنتم منى ولازم أحطكم فى الصورة، وعايزين نشوف كلنا مع بعض".
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