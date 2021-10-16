صور.. الجيزة تزيل التعديات على حرم النيل وأملاك الدولة

جدة - نرمين السيد - وأكد أحمد راشد، محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بمواصلة مجهودات التصدى بكل حزم لأى أعمال بناء مخالف، وإزاله التعديات على أملاك الدولة، وحرم النيل، وعدم التهاون فى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار محافظ الجيزة إلى أنه تم تنفيذ 31 حالة إزالة تعديات على حرم النيل، وتعديات على أراض زراعية، وبناء مخالف خلال الأسبوع الماضى.

وأوضح أم مركز مدينة أطفيح أزال 27 حاله تعدى على أراضى ولاية جهاز حماية النيل بقرية الخرمان، وذلك بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.

كما قام مركز ومدينة منشأة القناطر، بإيقاف أعمال تبوير أراضى زراعيه لتأسيس ملعب بقريه مناشى البلد على مساحه 2000 متر.

وقامت مدينة الحوامدية بإزالة "جمالون" مقام بالمخالفة بشارع الجمهورية على مساحة 60 مترًا تقريبا.

وقام مركز ومدينه أوسيم بإزالة وتكسير سور وحوائط بالدور الثانى بعقار مخالف بشارع الباشا، فى بشتيل، وتم إحاله المخالف للنيابه العسكرية، بالإضافه إلى إزاله تعديات بالبناء المخالف على أراضى زراعية لمساحه 150 مترًا، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.