معلومات الوزراء: مصر أكبر منتج للصلب فى أفريقيا

نشر مركز معلومات مجلس الوزراء، انفوجرافا أوضح من خلاله أن مصر تعتبر من أهم الدول المصنعة للحديد والصلب في القارة الإفريقية، حيث تحتل المركز الأول من حيث الإنتاج إفريقيًا والـ 21 على مستوى العالم.

ووصل إجمالي الإنتاج المصري من الصلب لـ7.8 ملايين طن متري عام 2019. وتمثل مصر 22% من القيمة المضافة للصناعات التحويلية بقارة إفريقيا.