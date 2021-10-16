السيسي: طرح قضية إعادة تنظيم الدعم هدفه التوفير الصح وبجد

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بسرعة الانتهاء من نقل سكان المناطق غير الآمنة، قائلا: "إطلاق برنامج أكبر من كده علشان نقدر نقول الكلام اللى بنعمله، ننقل الناس مرة واحدة وننهى القضية ونغير حياة الناس، مع إنشاء مناطق خدمية وحرفية لتوفر فرص عمل للقائمين على هذه الحياة".

وقال الرئيس خلال افتتاح عدد من مشروعات الإسكان بديل المناطق غير الآمنة،: " دايما الشكر والحمد لله إنه مكنا إن إحنا نقدر نعمل كده لناسنا وساعدنا على إن نغير حياة الناس، ويا ترى اللى إحنا بنعمله يرضى ربنا ولا لأ؟، بقول الكلام ده للناس اللى بتتكلم في الدين ويقولوا عاوزين يعملوا دين كويس، دين كويس فين؟، دى الناس اللى هاتبقى عايشة الأماكن دى هاتبقى رافضة كل شيء".

وأضاف الرئيس: عرفتوا ليه انتوا متصورين لما بطرح القضايا دى هدف تاني، والله مفيش هدف لطرح القضايا زى إعادة تنظيم الدعم الا علشان نوفر بجد وصح، مش قاعدين نطير فى أموال ضخمة جدا مش فى الصح، فين الناس دي والناس دى عايشة إزاى؟".